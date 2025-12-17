2026年2月15日から3月31日までの45日間、大阪・京都・神戸・和歌山の110店舗を舞台に開催予定の回遊型イベント「関西ジンラリー2026」（主催：andground合同会社）に関連するクラウドファンディングが、2025年12月16日に開始されました。本プロジェクトは開始から24時間で25名が参加し、目標金額の約60％に到達しています。

クラウドファンディングについて

本クラウドファンディングは、「関西ジンラリー2026」というイベントを単発の企画ではなく、地域に根付いた“文化”として継続させていくための基盤づくりを目的に実施されています。支援者には、クラウドファンディング限定で製造されるジン「KANSAI GIN」をはじめ、イベントやプロジェクトの背景に関わる形で参加できるリターンが用意されています。

初日の反応

開始初日には、関西ジンラリーに関わる飲食店関係者や、これまで大阪ジンラリーに参加してきた来場者など、イベントの背景を理解する層を中心に参加が集まりました。関係者を中心とした参加が見られた点は、本企画がこれまでの現場との取り組みを背景に立ち上がっていることを示しています。

関西ジンラリー2026について

「関西ジンラリー2026」は、関西一円の飲食店を巡りながらジンを楽しむ回遊型イベントです。参加者は特別な登録や参加費なしで各店舗を訪れ、ジンや料理を通じて街を回遊する体験を楽しむことができます。本企画は、2025年夏に個人の草の根イベントとしてスタートした「大阪ジンラリー」を起点としており、規模を拡張しながら関西全体へと展開される予定です。

今後の展開

クラウドファンディングは今後も継続され、支援者の広がりやプロジェクトの進行状況について、順次情報発信が行われる予定です。「関西ジンラリー2026」は、イベント開催に向けた準備を本格化させていきます。

クラウドファンディング概要プロジェクト名：関西ジンラリー2026 クラウドファンディング 実施期間：2025年12月16日～2026年1月16日

https://camp-fire.jp/projects/910103/view

関連情報

https://andground.jp/pages/kansai-gin-rallyhttps://www.instagram.com/ginrally.jp/

イベント概要イベント名：関西ジンラリー2026 開催期間：2026年2月15日～3月31日（45日間） 開催エリア：大阪・京都・神戸・和歌山 参加店舗数：110店舗 主催：andground合同会社取材・問い合わせ先andground合同会社 担当：小林 E-mail：andground.jp@gmail.com