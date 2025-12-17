AI音声読み上げAPIリリース！TopMediai、幅広いアプリに読み上げ機能をワンタップで統合可能に
音声・映像・音楽関連のオンラインAIプラットフォームを提供するCleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月15日より、テキスト入力を自然で人間のような音声に変換するAI音声読み上げ（Text-to-Speech）APIの提供を正式に開始しました。本APIを導入することで、開発者や企業は、自社のアプリケーション、ゲーム、Webサービスなどに高品質で自然な自動読み上げ機能を簡単に実装可能になります。読み上げ音声は複数言語・アクセントに対応し、読み上げ速度や抑揚も柔軟に調整できるため、幅広いユーザー体験の向上に貢献します。
詳細はこちら：
公式APIドキュメント：https://jp.topmediai.com/api/text-to-speech-api/
API購入ページ：https://jp.topmediai.com/api/text-to-speech-api/purchase/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337224&id=bodyimage1】
【TopMediai AI音声読み上げAPIとは？】
TopMediai AI音声読み上げAPIは、入力テキストを高度なAI音声合成エンジンによって 自然で人間らしい音声 に変換する開発者向けインターフェースです。アプリ、Webサービス、ゲーム、学習ツールなどに、高品質な読み上げ機能を 短時間で統合 できます。
本APIは、句読点・文構造・抑揚を解析し、機械的ではない 滑らかなイントネーション を生成。さらに、ピッチ（声の高さ）、速度、音量、ポーズなど 細かな音声カスタマイズ が可能で、用途に合わせた自然な読み上げを実現します。
TopMediaiは 190以上の言語・アクセントに対応し、日本語・英語をはじめとした多言語環境のサービスに最適です。また、REST API形式のため主要言語から簡単に呼び出せ、サンプルコードも豊富で、開発者はすぐに実装できます。
生成された音声は MP3 / WAV などの形式で保存 でき、ナレーション、ガイド音声、教育音声、カスタマーサポートなど幅広い用途で活用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337224&id=bodyimage2】
【TopMediai AI音声読み上げAPIの主な機能と特長】
1.自然で高品質な音声合成
AI音声読み上げAPIは、AIが文章を自然な発話に変換する機能を備えています。語彙や文法を理解し、最適な抑揚や間（ま）を加えた音声を生成します。生成された音声は 人間のナレーションのような品質 であり、あらゆるユーザーインターフェースで活用できます。
2.多言語・多アクセント対応
本APIは多数の言語とアクセントに対応しており、190以上の言語・アクセント をサポートします。英語やスペイン語、フランス語、ドイツ語から、日本語、韓国語、アラビア語、ヒンディー語まで多彩な言語の音声生成が可能です。これにより、グローバル展開するアプリやサービスでも幅広いユーザーを対象にした音声体験が提供できます。
3.パラメータカスタマイズ
ユーザーは読み上げ音声の 速度、音量、音程、間隔（ポーズ）、強調 などをパラメータとして指定できます。特定の語句の発音方法や強調の仕方まで細かく設定でき、ブランドやコンテンツの個性を出した音声表現も可能です。
4.簡単な統合と高い拡張性
APIは標準的なREST形式で提供されており、モバイルアプリ、Webアプリ、IoTデバイス、クラウドサービスなど あらゆるプラットフォームに容易に統合 できます。開発者は短時間で読み上げ機能を導入し、ユーザーエクスペリエンスを即座に向上させることができます。
詳細はこちら：
公式APIドキュメント：https://jp.topmediai.com/api/text-to-speech-api/
API購入ページ：https://jp.topmediai.com/api/text-to-speech-api/purchase/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337224&id=bodyimage1】
【TopMediai AI音声読み上げAPIとは？】
TopMediai AI音声読み上げAPIは、入力テキストを高度なAI音声合成エンジンによって 自然で人間らしい音声 に変換する開発者向けインターフェースです。アプリ、Webサービス、ゲーム、学習ツールなどに、高品質な読み上げ機能を 短時間で統合 できます。
本APIは、句読点・文構造・抑揚を解析し、機械的ではない 滑らかなイントネーション を生成。さらに、ピッチ（声の高さ）、速度、音量、ポーズなど 細かな音声カスタマイズ が可能で、用途に合わせた自然な読み上げを実現します。
TopMediaiは 190以上の言語・アクセントに対応し、日本語・英語をはじめとした多言語環境のサービスに最適です。また、REST API形式のため主要言語から簡単に呼び出せ、サンプルコードも豊富で、開発者はすぐに実装できます。
生成された音声は MP3 / WAV などの形式で保存 でき、ナレーション、ガイド音声、教育音声、カスタマーサポートなど幅広い用途で活用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337224&id=bodyimage2】
【TopMediai AI音声読み上げAPIの主な機能と特長】
1.自然で高品質な音声合成
AI音声読み上げAPIは、AIが文章を自然な発話に変換する機能を備えています。語彙や文法を理解し、最適な抑揚や間（ま）を加えた音声を生成します。生成された音声は 人間のナレーションのような品質 であり、あらゆるユーザーインターフェースで活用できます。
2.多言語・多アクセント対応
本APIは多数の言語とアクセントに対応しており、190以上の言語・アクセント をサポートします。英語やスペイン語、フランス語、ドイツ語から、日本語、韓国語、アラビア語、ヒンディー語まで多彩な言語の音声生成が可能です。これにより、グローバル展開するアプリやサービスでも幅広いユーザーを対象にした音声体験が提供できます。
3.パラメータカスタマイズ
ユーザーは読み上げ音声の 速度、音量、音程、間隔（ポーズ）、強調 などをパラメータとして指定できます。特定の語句の発音方法や強調の仕方まで細かく設定でき、ブランドやコンテンツの個性を出した音声表現も可能です。
4.簡単な統合と高い拡張性
APIは標準的なREST形式で提供されており、モバイルアプリ、Webアプリ、IoTデバイス、クラウドサービスなど あらゆるプラットフォームに容易に統合 できます。開発者は短時間で読み上げ機能を導入し、ユーザーエクスペリエンスを即座に向上させることができます。