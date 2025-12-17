鋼帯静電給油機の世界市場2025年、グローバル市場規模（水平型静電塗油機、垂直型静電塗油機）・分析レポートを発表
2025年12月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鋼帯静電給油機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、鋼帯静電給油機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の鋼帯静電給油機市場は、2024年に1億4,800万米ドル規模で評価され、2031年には1億7,100万米ドルへ拡大すると予測されており、レビュー期間中の年平均成長率は2.1％とされています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国における政策適応の影響を分析し、それが市場競争、地域経済、サプライチェーンの強靱性へどのように作用するかを多角的に評価しています。
鋼帯静電給油機は、鋼帯製造工程において表面へ均一かつ精密に油膜を塗布するための産業用装置であり、電荷を利用して油粒子を帯電させ、鋼帯表面へ効率的に付着させる仕組みです。
この工程により、防錆性の向上、加工時の摩擦低減、成形加工性能の改善が図られ、無駄の少ない塗布を実現することで生産効率も向上します。
本レポートでは、定量データと定性分析を組み合わせ、メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別に市場動向を多面的に検証しています。競争環境や需給動向、さらには市場変化の主要因を深く掘り下げ、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品例も示されています。
________________________________________
本調査の目的は、世界および主要国市場の機会総量の算定、鋼帯静電給油機の成長可能性の評価、製品別・用途別の将来需要予測、市場競争に影響する要素の分析です。
本レポートで取り上げられる企業には、GFG Peabody、TRIOA、Danieli、Terronics、Spraying Systems、Trinityind、Ferroman GmbH、ENCE GmbH、DUMA-BANDZINK、Ravarini などが含まれ、企業概要、収益、販売数量、製品ポートフォリオ、技術革新、地理的展開などが詳細に整理されています。
また、市場成長を後押しする要因、制約となる課題、新製品の投入や認証に関する重要な情報も提供されています。
________________________________________
市場セグメントは、タイプ別に水平型静電塗油機と垂直型静電塗油機に分類され、それぞれの分野における市場規模、成長率、販売数量が2031年まで予測されています。
用途別では、自動車産業、建設・インフラ、鉄鋼製造・加工、家電製品、その他の領域が対象とされ、特に自動車産業では高品質鋼材の需要増加により塗油機の採用が拡大しています。
また、鉄鋼加工分野では摩擦低減や防錆性能の向上が求められることから、静電塗油機の重要性が高まっています。
________________________________________
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に、販売数量、消費額、市場成長率が示されています。
欧州と北米は成熟市場として安定した需要を維持し、特に高品質鋼材の生産ラインで静電塗油技術が広く採用されています。
一方、アジア太平洋地域は工業化の進展と鉄鋼需要の増加を背景に最も高い成長が期待され、中国、韓国、インドが主要市場として位置付けられています。南米および中東地域でも産業拡大に伴う需要増が見られています。
________________________________________
市場ダイナミクス分析では、推進要因として高品質鋼材の需要増、製造工程における効率化要求、防錆性能向上ニーズが挙げられています。
