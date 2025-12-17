ライトアップ、高卒採用の成果創出と売上成長を支援する採用戦略とAI営業BPOをテーマにしたセミナーを開催
株式会社ライトアップ（証券コード：6580、東京都渋谷区、代表取締役社長：白石 崇）は、高卒採用支援のトップランナーである株式会社ジンジブ（証券コード：142A、本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：佐々木 満秀）と共催し、「高卒採用」と「売上向上」という経営の二大課題を軸にしたオンラインセミナーを2025年12月18日（木）に開催いたします。
（お申込ページ：https://landingpage.jinjib.co.jp/writeup.seminar?utm_source=writeup&utm_medium=semianr&utm_campaign=202512&utm_content=）
本セミナーでは、高卒採用で成果を上げている企業の具体的な成功事例とともに、採用活動を成長につなげるための考え方や、AIを活用した営業BPOによる売上創出の実践手法を解説します。
採用を単なる人集めで終わらせず、事業成長に直結させたい経営者・人事責任者の方に向けて、すぐに現場で活かせる内容をお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337170&id=bodyimage1】
*本セミナーで紹介する「売上3倍」などの成果は社内での売上実績をもとにした数値であり、すべての企業で同様の結果を保証するものではありません。
■セミナー開催の背景
近年、少子高齢化や労働人口の減少を背景に、企業の採用環境は大きく変化しています。
特に若手人材の採用においては、従来の手法だけでは成果が出にくくなり、高卒採用に挑戦したいものの「何から始めればよいかわからない」「成果が出るまで続かない」といった声が多く聞かれます。
また、人材不足は採用領域にとどまらず、営業活動にも影響を及ぼし、売上拡大の足かせとなっているケースも少なくありません。こうした状況を踏まえ、採用と売上という経営の根幹に関わる課題を同時に捉え、再現性のある解決策を共有する場として、本セミナーの開催に至りました。
■セミナー概要
・セミナータイトル：【成功事例から学ぶ】高卒採用の“成果アップ”と売上“3倍”を実現した採用戦略 × AI営業BPOセミナー*
・開催日時：2025年12月18日（木）13:00-14:00
・場所：オンライン（Zoom）
・参加費：無料
・定員：100名（オンライン）
▼お申込はこちらから
＜お申込ページ＞
https://landingpage.jinjib.co.jp/writeup.seminar?utm_source=writeup&utm_medium=semianr&utm_campaign=202512&utm_content=
※お申込後に当日のオンラインセミナー視聴URLをお送りします。
*本セミナーで紹介する「売上3倍」などの成果は社内での売上実績をもとにした数値であり、すべての企業で同様の結果を保証するものではありません。
■登壇者情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337170&id=bodyimage2】
青柳 幸世
株式会社ジンジブ HRコンサルティング部 次長
2015年株式会社ジンジブ入社。企業の高卒採用支援に一貫して従事。
東日本エリア責任者やインサイドセールス立ち上げを担い、現場に寄り添った提案で多くの企業の課題解決に貢献。
産休・育休期間中に国家資格キャリアコンサルタントを取得。
採用だけでなく、キャリア形成支援の視点からも企業と若年層のより良いマッチングを目指している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337170&id=bodyimage3】
窪木 安明
株式会社ライトアップ セールスコンサルティング局 マネージャー
中小企業支援の現場で20年以上。
