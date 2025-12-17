アニメイト通販「ガチャメイト」に 『BROTHERS CONFLICT』のミニアクリルスタンドが登場！ コミックスのカバーイラストを使用した全12種がラインアップ！ ハズレなしで必ずどれか当たります！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337117&id=bodyimage1】
アニメイト通販「ガチャメイト」から、『BROTHERS CONFLICT』の“メモリアルミニアクリルスタンド”が登場です。
作品の15周年を記念して、歴代コミックスのカバーイラストを使用したアクリルスタンドです。
デザインにコミックス初版の発売日を入れたメモリアルな仕様となっておりますので、ぜひ並べて飾ってくださいね。
全12種の“メモリアルミニアクリルスタンド”の中から、ハズレなしで必ずどれか当たります！
全てガチャメイト販売期間内のみGETできる限定商品です。
・素材：アクリル
・サイズ：本体：約W50mm×H73mm以内 台座：約W42mm×H19mm以内
・種類：全12種
----------------------------------------------------------------------------
【『BROTHERS CONFLICT』ガチャメイト実施概要】
開催期間：2025年12月17日（水）12：00～2026年1月12日（月・祝）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年4月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3200140/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
----------------------------------------------------------------------------
【ガチャメイト 購入の流れ】
１． 購入を希望する個数分カートに入れる
２． 決済をする
３． 当たった商品を確認
４． 商品を受け取る（お届け目安の時期までお待ちください）
----------------------------------------------------------------------------
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式X＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称：株式会社 NEO GATE
設立年月：2014年（平成26年）5月21日
代表者：影近 征也（かげちか まさや）
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp/
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE 企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
（C）2025 ウダジョ／クロスワークス／KADOKAWA
配信元企業：株式会社ネオゲート
