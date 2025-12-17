アニメイト通販「くじメイト」から TVアニメ『しかのこのこのここしたんたん』のオンラインくじが登場！ “チャイナドレス”がテーマの可愛い描き起こしイラストを使用した景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、TVアニメ『しかのこのこのここしたんたん』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには、今回の「くじメイト」のために描き起こしたイラストも登場！
“チャイナドレス”がテーマの可愛いデフォルメイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメ『しかのこのこのここしたんたん』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337118&id=bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 クッション（全2種から選択可能）/2%
《B賞》 アクリルビジュアルボード（全2種からランダム）/6%
《C賞》 マイクロファイバータオル（全4種からランダム）/12%
《D賞》 ミニアクリルスタンド（全7種からランダム）/35%
《E賞》 缶バッジ（全10種からランダム）/45%
＼TVアニメ『しかのこのこのここしたんたん』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード（全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337118&id=bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 クッション（全2種から選択可能）
描き起こしイラストを使用した“クッション”です。
好きな柄を選べます♪
・素材：ポリエステルスエード
・サイズ：約W300mm×H300mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 アクリルビジュアルボード（全2種からランダム）
描き起こしイラストと場面写を使用した“アクリルビジュアルボード”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなしです！
・素材：アクリル
・サイズ：約W180mm×H120mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 マイクロファイバータオル（全4種からランダム）
描き起こしイラストと場面写を使用した“マイクロファイバータオル”です。
タオルとして使用することはもちろん、飾って楽しむのもおすすめです！
・素材：ポリエステル100%
・サイズ：本体 約W200mm×H200mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 ミニアクリルスタンド（全7種からランダム）
描き起こしイラストを使用した“ミニアクリルスタンド”です！
ぜひ並べて飾ってくださいね...！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W52mm×H69mm以内 台座 約W39mm×H40mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 缶バッジ（全10種からランダム）
描き起こしイラストと場面写を使用した“缶バッジ”です！
存在感抜群な缶バッジを鞄やポーチなどにつけて楽しんでください！
・素材：紙、金属、PP
・サイズ：丸型直径 約57mm
----------------------------------------------------------------------------
【TVアニメ『しかのこのこのここしたんたん』くじメイト実施概要】
開催期間：2025年12月17日（水）12：00～2026年1月12日（月・祝）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年4月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3312958/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
（C）おしおしお・講談社／日野南高校シカ部
配信元企業：株式会社ネオゲート
プレスリリース詳細へ