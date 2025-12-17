サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「2025年のデリバリー市場規模は8240億円の見込み、成長率は前年比2.0％増、コロナ前比97.0％増」を公表
外食・中食市場情報サービス『CREST（R）*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、デリバリー市場レポートを2025年12月17日に公表します。
本分析レポートでは、大きく以下のことが分かります。2025年1-12月計のデリバリー（出前）市場規模は、8240億円で、前年同期比2.0％増、コロナ前の2019年比97.0％増の見込みです。2025年のデリバリー市場規模は8240億円の見込み
2024年1-12月計のデリバリー（出前）市場規模は、8240億円で、前年同期比2.0％増、コロナ前比97.0％増の見込みです（図表1）。外食（イートイン）が成長する中、デリバリーの売上は、2024年に一度減少しましたが、2025年は再び増加しました。
サカーナ・ジャパン フードサービスディレクターである、東さやか（あずま・さやか）は、次のように話します。「2025年のデリバリー業界では、店頭価格と同一価格での提供や、配送料の無料化といった施策が増加し、競争が激化しました。2024年にデリバリー市場が減少に転じ、業界の危機感が広がる中、節約志向が強まる環境下で、消費者にとってネックとなる配送料や店頭より高い価格設定に着目し、利用ハードルを下げる動きが加速しています。都内では新規デリバリーサービスが参入し、広告展開も活発に行っています。このような施策が業界の起爆剤となるのか、再び注目が集まっています。」
*1 CREST（R）
外食・中食市場において 「いつ、誰が、どこで、何を、どのように食べ、どの程度満足したか」など消費者のあらゆる喫食動態データを1年365日、消費者から収集し、年間13万を超えるサンプル数を元に分析できる情報サービスです。外食市場規模、中食市場規模、客数を業態、セグメント別に把握可能です。世界13か国で実施。
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：東（あずま）さやか
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336521&id=bodyimage1】
