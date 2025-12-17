真実を探求するAI、Wikipediaの6,000倍となる世界最大の百科事典的知識ポータルを構築





フォンタンブロー（フランス）、シンガポール、およびサンフランシスコ、2025年12月17日 /PRNewswire/ -- 世界のビジネススクールであるINSEADは本日、世界最大の百科事典的知識ポータルであるBotipediaの立ち上げを発表しました。

百科事典は、1800年代の印刷版や1990年代のCD-ROMから、今日のオンライン群集編集ウィキペディアに至るまで、長い道のりを歩んできました。では、次はどうするのでしょうか？

独自のAIを搭載したBotipediaは、何百ものアルゴリズムを活用し、Wikipediaのエントリーを作成する何百人もの人間の作業を模倣します。すべての項目は動的多方式生成（DMG）技術によって処理され、高品質で検証可能なデータを提供する膨大なアーカイブと衛星フィードのキュレーション・ライブラリで構成される独自のデータセットに支えられています。Botipediaは、信頼できる情報源を直接引用したり、幻覚や本質的なバイアスを避けるように設計された自然言語生成技術を使用して、オリジナルのコンテンツを完全に生成します。

Botipediaでは、どんなテーマ、出来事、言語、地理も、記事にするには曖昧すぎることはありません。Wikipediaの英語記事が6400万件であるのに対し、Botipediaは100以上の言語で4000億件以上のエントリーを生成しています。

「当社はBotipediaを開発することで、誰にでも平等に情報へのアクセスを提供し、いかなる言語も取り残さないことを目指しています」とINSEAD経営科学講座教授で、Botipediaの開発者であり、生成AIの分野における先駆的な特許の1つを保有しているPhil Parkerは述べています。「当社は、完全な実績のあるデータと情報源に基づいたコンテンツに重点を置いており、ユーザーは、偏った可能性のある1つの情報源ではなく、できるだけ多くの視点を見ることができます。

Botipediaのテクノロジーは、大規模言語モデル（LLM）や類似の生成手法に限定されません。むしろ、それぞれの出力形式はカスタマイズされた手法に依存しています。例えば、天気に関するテキストや表は、地理空間的な手法を使って、考えられるすべての経度と緯度について生成されます。このアプローチには、利用可能なコンテンツの量と精度を飛躍的に高めるという利点があります。

Botipediaは、ユーザーが新しい記事を作成したり更新したりするために必要な資料を、特に十分なサービスが提供されていない言語間で、より速く見つけることを可能にします。例えばWikipediaでは、英語の記事は700万件ありますが、スワヒリ語の記事は40,000件しかありません。このため、スワヒリ語話者がWikipediaの99％以上のコンテンツにアクセスすることは制限されています。BotipediaのDMGの使用は、ChatGPTのようなGPUを多用する方法論と比較して、ほんのわずかな処理能力で動作し、より持続可能であるという二次的な利点があります。

「Botipediaは、当社がINSEADで設立している人間と機械知能研究所（HUMII）の多くのイニシアチブの一つです」と、INSEADの研究とイノベーションの学部長であるLily Fangは述べています。「これは、INSEADと連携した知的財産を基にした実用的なアプリケーションであり、人々がテクノロジーによって知識を得てより良い意思決定を行えるよう支援するものです。当社は、人間の主体性と価値をインテリジェンスの時代に維持するために、仕事と生活の質と意味を高めるテクノロジーを望んでいます。」

Botipediaは、シンガポールで開催されたINSEAD AIフォーラムで発表され、現在は招待者のみアクセス可能ですが、その後一般公開される予定です。アクセスをご希望の方は、こちらをご覧ください。デモビデオはこちら。

お問い合わせ：news@insead.edu

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com