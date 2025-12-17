一般社団法人 日本広告業協会（JAAA）、一般社団法人 日本アド・コンテンツ制作協会 （JAC）、一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE）は、広告・マーケティング業界におけるカーボンニュートラルの実現を目指し、広告制作やイベント等の広告に関わるカーボン排出量を可視化・算出する「カーボンカリキュレーター」の共同開発に取り組んでいます。

近年、企業活動における温室効果ガス削減の重要性が高まる中、広告・マーケティング領域においても、制作・イベント実施過程における排出量を測定・管理する仕組みの整備が急務となっています。今回の取り組みは、業界横断的な枠組みによって、広告会社・制作会社・イベント会社が利用できるカリキュレーターを開発し、透明性の高い基準を整備することを目的としています。

本カリキュレーターは現在、国際的な算定基準や国内外の実務に基づいて設計を進めており、今後は精緻化と実証を重ねながら、業界全体での実運用を目指します。また、活用にあたってのガイドライン策定も順次進め、広告制作に携わるあらゆる関係者が参照できる共通指針を整える予定です。

３団体は、広告・制作・イベント・マーケティング領域を横断する連携を通じ、業界全体の持続可能な発展と、社会に対する責任あるコミュニケーションの実現に向けて引き続き取り組んでまいります。







■本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 日本広告業協会（JAAA） info@jaaa.ne.jp

一般社団法人 日本アド・コンテンツ制作協会（JAC） jac-info@jac-cm.or.jp

一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE） infojace@jace.or.jp

■参加会社一覧（32社）※五十音順

一般社団法人 日本広告業協会（JAAA）脱炭素化研究会参加社

・株式会社 朝日広告社

・株式会社 ADKホールディングス

・株式会社 オリコム

・株式会社 セプテーニ

・株式会社 大広

・株式会社 電通グループ

・株式会社 博報堂ＤＹホールディングス

・株式会社 博報堂

・株式会社 マッキャンエリクソン

・株式会社 読売広告社

一般社団法人 日本アド・コンテンツ制作協会 （JAC）

・株式会社 AOI Pro.

・株式会社 サン・アド

・THINGMEDIA株式会社

・太陽企画株式会社

・株式会社 TYO

・株式会社 電通クリエイティブピクチャーズ

・株式会社 東北新社

・株式会社 博報堂プロダクツ

・株式会社 パラゴン

・ビービーメディア 株式会社

一般社団法人 日本イベント産業振興協会（JACE）

・株式会社 ジールアソシエイツ

・株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

・株式会社 昭栄美術

・株式会社 セレスポ

・株式会社 丹青社

・株式会社 テー・オー・ダブリュー

・株式会社 電通ライブ

・株式会社 乃村工藝社

・株式会社 博展

・株式会社 フロンティアインターナショナル

・株式会社 ムラヤマ