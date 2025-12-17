東京ベンチャー企業選手権大会2025（以下、本大会）を運営する、東京ユニコーンプロジェクト運営委員会は、2025年12月16日（火）に実施された一次審査の結果を受け、二次審査へ進出する企業を決定いたしましたので、お知らせいたします。

本大会は、東京都をはじめとする団体の後援のもと開催される、国内最大級のベンチャー企業向けピッチコンテストです。成長段階や事業フェーズに応じて 「ユニコーン部門」、「ヒヨコーン部門」の2部門を設け、新規性・成長性・社会性などの観点から審査を行っています。

一次審査では、100社を超える応募企業の中から、厳正な書類審査・評価を経て、次の成長ステージに進むにふさわしい企業が選出されました。

二次審査進出企業（一次審査通過）

■ユニコーン部門（17社）（五十音順）

株式会社エー・スター・クォンタム

https://a-star-quantum.jp/

株式会社オープンエイト

https://open8.com/

カラクリ株式会社

https://karakuri.ai/

株式会社クォンタムフラワーズ＆フーズ

https://qff.jp/

株式会社CoeFont（コエフォント）

https://www.coefont.com/ja/

コグニティ株式会社

https://cognitee.com/

talentbook株式会社（タレントブック）

https://www.talent-book.jp/talentbook

株式会社TBM（ティービーエム）

https://tb-m.com/

株式会社TailorApp（テイラーアップ）

https://www.tailorapp.jp/

株式会社トランスファーデータ

https://transferdata.co.jp/

Nishika株式会社（にしか）

https://info.nishika.com/

株式会社PeopleX（ピープルエックス）

https://peoplex.jp/

株式会社ブイシンク

https://v-sync.co.jp/

株式会社藤海産（ふじかいさん）

https://www.facebook.com/tsukijipro

株式会社フツパー

https://hutzper.com/

レジェンダ・コーポレーション株式会社

https://www.leggenda.co.jp/

Yoom株式会社（ユーム）

https://yoom.co.jp/

■ヒヨコーン部門（17社）（五十音順）

株式会社アウトバーン

https://autobahn.education/

インパクトサークル株式会社

https://impact-circle.co.jp/

InnoJin株式会社（イノジン）

https://innojin.co.jp/

株式会社WELL BE INDUSTRY（ウェルビーインダストリー）

https://www.wellbe-industry.com/

株式会社AI光（エーアイひかり）

https://ai-hikari.com/ja

株式会社キオクオキバ

https://keyocokyba.com/

株式会社ケアリンク

https://care-link.co.jp/

株式会社サウンド＆ヴィジョンテクノロジーズ

https://sandvtechnologies.com/

株式会社SATSOIL（サットソイル）

https://www.satsoil.com/

株式会社Datable（データブル）

https://datable.jp/

whyme株式会社（ファイミー）

https://www.whyme-coach.com/

ファルストマ株式会社

https://www.pharstoma.com/

株式会社FerroptoCure（フェロトキュア）

https://ferroptocure.com/

Pawsitive株式会社（ポジティブ）

https://www.pawsitivepet.info/

株式会社MEDIUM（メディウム）

https://strixai.jp/

株式会社Reelu（リール）

https://corporate.reelu.jp/

LOOVIC株式会社（ルービック）

https://www.loovic.co.jp/

二次審査では、一次審査を通過した企業によるプレゼンテーション審査を実施し、最終審査へ進出する企業を選定いたします。 今後も本大会を通じて、東京発・日本発の次世代を担うベンチャー企業の成長と挑戦を後押ししてまいります。二次審査以降の詳細スケジュールや結果については、公式サイトおよびプレスリリースにて随時お知らせいたします。

～東京ベンチャー企業選手権大会2025について～

東京ベンチャー企業選手権大会は、革新的な技術やビジネスモデルを持つベンチャー企業の発掘・育成を目的としたピッチコンテストです。 スタートアップから成長企業まで幅広いフェーズの挑戦者が集い、事業成長・社会実装・次なる飛躍の機会を創出します。

■大会公式サイト

https://venture-championship.tokyo/

■公式Facebook

https://www.facebook.com/tokyoventurechampionship/?locale=ja_JP

