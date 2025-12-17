【東京ベンチャー企業選手権大会2025】一次審査通過企業が決定
東京ベンチャー企業選手権大会2025（以下、本大会）を運営する、東京ユニコーンプロジェクト運営委員会は、2025年12月16日（火）に実施された一次審査の結果を受け、二次審査へ進出する企業を決定いたしましたので、お知らせいたします。
本大会は、東京都をはじめとする団体の後援のもと開催される、国内最大級のベンチャー企業向けピッチコンテストです。成長段階や事業フェーズに応じて 「ユニコーン部門」、「ヒヨコーン部門」の2部門を設け、新規性・成長性・社会性などの観点から審査を行っています。
一次審査では、100社を超える応募企業の中から、厳正な書類審査・評価を経て、次の成長ステージに進むにふさわしい企業が選出されました。
二次審査進出企業（一次審査通過）
■ユニコーン部門（17社）（五十音順）
株式会社エー・スター・クォンタム
https://a-star-quantum.jp/
株式会社オープンエイト
https://open8.com/
カラクリ株式会社
https://karakuri.ai/
株式会社クォンタムフラワーズ＆フーズ
https://qff.jp/
株式会社CoeFont（コエフォント）
https://www.coefont.com/ja/
コグニティ株式会社
https://cognitee.com/
talentbook株式会社（タレントブック）
https://www.talent-book.jp/talentbook
株式会社TBM（ティービーエム）
https://tb-m.com/
株式会社TailorApp（テイラーアップ）
https://www.tailorapp.jp/
株式会社トランスファーデータ
https://transferdata.co.jp/
Nishika株式会社（にしか）
https://info.nishika.com/
株式会社PeopleX（ピープルエックス）
https://peoplex.jp/
株式会社ブイシンク
https://v-sync.co.jp/
株式会社藤海産（ふじかいさん）
https://www.facebook.com/tsukijipro
株式会社フツパー
https://hutzper.com/
レジェンダ・コーポレーション株式会社
https://www.leggenda.co.jp/
Yoom株式会社（ユーム）
https://yoom.co.jp/
■ヒヨコーン部門（17社）（五十音順）
株式会社アウトバーン
https://autobahn.education/
インパクトサークル株式会社
https://impact-circle.co.jp/
InnoJin株式会社（イノジン）
https://innojin.co.jp/
株式会社WELL BE INDUSTRY（ウェルビーインダストリー）
https://www.wellbe-industry.com/
株式会社AI光（エーアイひかり）
https://ai-hikari.com/ja
株式会社キオクオキバ
https://keyocokyba.com/
株式会社ケアリンク
https://care-link.co.jp/
株式会社サウンド＆ヴィジョンテクノロジーズ
https://sandvtechnologies.com/
株式会社SATSOIL（サットソイル）
https://www.satsoil.com/
株式会社Datable（データブル）
https://datable.jp/
whyme株式会社（ファイミー）
https://www.whyme-coach.com/
ファルストマ株式会社
https://www.pharstoma.com/
株式会社FerroptoCure（フェロトキュア）
https://ferroptocure.com/
Pawsitive株式会社（ポジティブ）
https://www.pawsitivepet.info/
株式会社MEDIUM（メディウム）
https://strixai.jp/
株式会社Reelu（リール）
https://corporate.reelu.jp/
LOOVIC株式会社（ルービック）
https://www.loovic.co.jp/
二次審査では、一次審査を通過した企業によるプレゼンテーション審査を実施し、最終審査へ進出する企業を選定いたします。 今後も本大会を通じて、東京発・日本発の次世代を担うベンチャー企業の成長と挑戦を後押ししてまいります。二次審査以降の詳細スケジュールや結果については、公式サイトおよびプレスリリースにて随時お知らせいたします。
～東京ベンチャー企業選手権大会2025について～
東京ベンチャー企業選手権大会は、革新的な技術やビジネスモデルを持つベンチャー企業の発掘・育成を目的としたピッチコンテストです。 スタートアップから成長企業まで幅広いフェーズの挑戦者が集い、事業成長・社会実装・次なる飛躍の機会を創出します。
■大会公式サイト
https://venture-championship.tokyo/
