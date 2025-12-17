2031年に41億米ドルへ成長、CAGR4.5％で拡大する世界の乗馬用アパレル市場
Panorama Data Insightsが新たに発表したレポートによると、世界の乗馬用アパレル市場は、2022年の28億米ドルから2031年には41億米ドルへと拡大し、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.5％で成長すると見込まれています。乗馬用アパレルは単なるスポーツウェアではなく、安全性、快適性、そして美的価値を兼ね備えた専門性の高い装備として位置づけられており、市場全体の持続的な拡大を支えています。
乗馬用アパレルの役割：安全性と快適性を両立する必須装備
乗馬服は、馬に乗る人が着用する防護服であり、落馬や衝撃といったリスクからライダーの身体を守る重要な役割を果たします。乗馬ジャケット、乗馬ブーツ、グローブ、ヘルメットなどで構成されるこれらのアパレルは、耐久性やフィット感、動きやすさを重視して設計されています。特に近年は、軽量素材や通気性に優れた生地の採用が進み、長時間の騎乗でも快適さを維持できる点が評価されています。
ファッション性の向上が市場拡大を後押し
乗馬用アパレルは機能面だけでなく、ライダーに象徴的で洗練された外観を与える点でも注目されています。伝統的な乗馬スタイルをベースにしながらも、現代的なデザインやカラーバリエーションを取り入れることで、スポーツとしての魅力を高めています。これにより、競技志向のプロライダーだけでなく、レジャー目的やライフスタイルとして乗馬を楽しむ層にも需要が広がり、市場の裾野が拡大しています。
技術革新と素材開発がもたらす付加価値
近年の市場成長を支える要因の一つが、技術革新と素材開発の進展です。衝撃吸収性を高めたヘルメットや、滑り止め機能を強化したグローブ、耐水性と通気性を両立したジャケットなど、製品ごとの付加価値が高まっています。こうした技術的進歩は、安全基準の高度化にも対応しており、消費者の信頼性向上と買い替え需要の創出につながっています。
地域別動向：成熟市場と新興市場のバランス
世界の乗馬用アパレル市場は、欧州や北米といった成熟市場を中心に安定した需要を維持する一方、アジア太平洋地域などの新興市場でも成長の兆しを見せています。特に中間所得層の拡大やレジャースポーツへの関心の高まりにより、乗馬が新たな余暇活動として受け入れられつつあります。これに伴い、エントリーモデルから高機能プレミアム製品まで、幅広い価格帯での製品展開が進んでいます。
持続可能性とブランド戦略の重要性
今後の市場では、環境配慮型素材の採用や持続可能な生産体制への取り組みが、ブランド価値を左右する重要な要素となると考えられます。再生素材を使用した乗馬ウェアや、長寿命設計による廃棄物削減など、サステナビリティを意識した製品開発は、特に若年層や環境意識の高い消費者からの支持を集めています。ブランド各社は、機能性・デザイン性に加え、こうした価値観を訴求する戦略を強化しています。
主要な企業:
● Antares Sellier
● Ariat International Inc.
● Cavallo GmbH & Co. KG
● Charles Owen
● Dainese
● Decathlon S.A
● Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH
https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/horse-riding-apparel-market
