昭和28年開業の漬物専門店「銀座若菜」（会社名：株式会社若菜、本社・工場：愛知県、代表取締役：山田耕平）は、12月17日(水)より「2026年福袋」のご予約を開始します。

銀座若菜の人気商品と１５００円分のお買い物券が入ったお得な福袋を＜送料無料＞の特別価格で！

ご家族で楽しめる季節の浅漬を中心にセレクトした「新春福袋A・ファミリーセット」とおつまみにもなるお漬物を厳選した「新春福袋B・おつまみセット」の２種類をご用意しました。冬の人気商品「皮付きべったら」や「千枚漬」「華きゃべつ」みんな大好き「チーズの味噌漬」などのお漬物に加え、次回オンラインショップでお好きなものに使える１５００円分のお買い物券が付いた大変お得なセットです。

【送料無料】新春福袋A・ファミリーセット\3,888 （税込）

＜詰め合せ内容＞千枚漬（120g）皮付きべったら漬(半割)雛かぶら(130g)青じそ白菜（120g）チーズの味噌漬(60g)おかか生姜（125ｇ）〈オンラインショップ買い物券〉1500円分*（有効期間5か月）

【送料無料】新春福袋B・おつまみセット\4,082 （税込）

＜詰め合せ内容＞華きゃべつ(115g)銀座ピクルス(90g）べったらキムチ(110g）利尻昆布大根（150g）チーズの味噌漬-いぶりがっこ-(60g)江戸たまご(3個入り）梅香る沢庵（90g）〈オンラインショップ買い物券〉1500円分*（有効期間5か月）

商品名： 2026年新春福袋商品内容：【送料無料】新春福袋A・ファミリーセット\3,888 （税込） 【送料無料】新春福袋B・おつまみセット\4,082 （税込）承り期間： 2026年1月4日（日）まで ※限定数に達し次第、販売終了となりますお届け日： 2026年1月17日（土）18日（日）販売店舗： 銀座若菜オンラインショップ ※実店舗での販売は実施しておりませんのでご了承ください。 ※お電話でのご注文は0120-54-5611までご連絡ください。

銀座若菜について

銀座若菜は、昭和28年に銀座の地に開業した漬物専門店です。江戸時代創業の料亭「得月楼」の伝統を受け継ぎ奈良漬の専門店として開業。伝統の技と発酵の漬け床を用い、漬物の生み出す価値を追求してまいりました。多様な食があふれる現代の食卓にこそ活きる漬物の魅力を発信するべく、「漬ける、を新たに」のブランドコンセプトのもとに、伝統をアップデートするようなTOKYO TSUKEMONOを展開。季節の浅漬や東京土産の漬物を中心に、オリジナリティあふれる創作漬物を一つ一つ手作りで製造しています。

会社概要

会社名： 株式会社若菜本社・工場： 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヤノ割46お客様相談室： 東京都中央区銀座6-6-1代表者： 山田耕平設立： 昭和31年2月28日事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売【お客様お問い合わせ先】TEL：0120-54-5611HP：https://www.ginzawakana.com/e-mail：web@wakana.co.jp