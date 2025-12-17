加賀FEI株式会社(代表取締役 社長執行役員：塚本 剛、本社：神奈川県横浜市)は、2026年1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催される「オートモーティブワールド 2026」に出展します。

当社開発の組込みHMI設計ソフトウェア「CANDERA CGI Studio」「CANDERA UI Conductor」をはじめ、取り扱い商材を集約したオートモーティブコックピットデモやバイクデモなどを、カーエレクトロニクス技術展にてご紹介します。





加賀FEIブースイメージ





【主な出展製品】

■未来へつながる車載コックピット

近年、車載コックピットはより統合化され、利便性の高い空間に進化しています。加賀FEI独自の商材と技術力で先端コックピットをご提案します。





オートモーティブコックピットデモ





■2輪スマートクラスターシステム

1つのディスプレイに CGI Studio による3Dメータークラスターと CarPlay /Android Autoを実装しました。さらに、音声認識による車両制御とKEYFOB/Smart keyによるファストブートに対応しています。





バイクデモ





このほか、塗って覚えて自動で欠陥分類ができる外観検査AI、次世代洗浄や熱マネジメント技術に貢献するフッ素系液体「DAISAVE」、モーター開発の課題を解決する次世代セグメントコンダクタなどを出展予定です。









【オートモーティブワールド概要】

会期：2026年1月21日(水)～23日(金)

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan株式会社









【加賀FEIブース】

出展エリア：カーエレクトロニクス技術展（西展示棟1F）

ブース番号 : 西2ホール「W9-60」

ご来場の際は、下記サイトより入場登録をお願いします。

≪オートモーティブワールド登録ページ≫

https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1550879917800981-A2M









【出展品紹介】

https://www.kagafei.com/jp/news/20260121.html









【商標について】

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。









【加賀FEI株式会社サイト】

https://www.kagafei.com/jp/





プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。

その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。