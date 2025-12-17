株式会社 博報堂アイ・スタジオ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼CEO 兼CCO：川又 昌弘、以下、博報堂アイ・スタジオ)は、中外製薬株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼CEO：奥田 修、以下、中外製薬)の制作パートナーとして携わった「中外製薬 創業100周年サイト」が「第13回Webグランプリ」の企業グランプリ部門、「アクセシビリティ賞」 グランプリを受賞しましたのでお知らせいたします。





中外製薬 創業100周年サイト





「第13回Webグランプリ」は、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会デジタルマーケティング研究機構が主催する賞で、Webサイトの健全な発展を目的として、優れた功績を残した企業および人物を顕彰し、その労と成果をたたえることを趣旨としています。

その中の「アクセシビリティ賞」は、高齢の方や障がいのある方、心身の機能に制約のある方に限らず、誰もがWebサイト上の情報にストレスなく、より快適にアクセスできるかどうかを評価し、優れた取り組みを行う企業サイトを表彰する賞です。









今回の受賞においては、清潔感のあるデザイン、見やすい文字や色、余裕のある余白といった視覚的配慮に加え、適切な構造でWebページが作成されており、スクリーンリーダーでの情報理解がしやすい点、また、マウス操作、タッチ操作、キーボード操作が困難な状況でも、視線ですべての操作ができる点が評価されました。

博報堂アイ・スタジオは、デジタルクリエイティブ領域における高い専門性と技術力を基に、今後もより多くの方々が使いやすいWebサイトの提供、そしてクライアント企業のブランド価値向上と社会貢献に努めてまいります。









【第13回Webグランプリ 受賞概要】

部門名 ： 企業グランプリ部門

受賞 ： アクセシビリティ賞 グランプリ

サイト名： 中外製薬 創業100周年サイト

https://www.chugai-pharm.co.jp/100th/

広告主名： 中外製薬株式会社

※「第13回Webグランプリ」詳細について

https://award.dmi.jaa.or.jp/





Webグランプリ





■株式会社 博報堂アイ・スタジオについて

博報堂アイ・スタジオは、オウンドメディアを中心に、データを起点としたマルチタッチポイントでの顧客体験（CX）設計とUIデザイン、企画制作、テック活用、システム開発、PDCAマネジメント運用までをクロスボーダーで提供することで、クライアント企業の「ブランド創造」と「顧客創造」に貢献するデジタル領域のスペシャリスト集団です。

また、蓄積したノウハウからイノベーションを吹き込み最適なクリエイティブを提供する研究開発と新たなビジネスを生む自社事業にも積極的に取り組んでいます。









■会社概要

社名 ： 株式会社 博報堂アイ・スタジオ

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル5階

代表者 ： 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CCO 川又 昌弘

創立 ： 2000年6月

事業内容： インタラクティブ・クリエイティブ業務、システム開発業務、CRM業務

URL ： https://www.i-studio.co.jp/