人気客船「ダイヤモンド・プリンセス」台湾・沖縄チャータークルーズ 2027年ゴールデンウィークの早期予約開始
株式会社クルーズプラネット(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡辺 崇)は、株式会社エイチ・アイ・エス(本社：東京都港区)、株式会社ベストワンドットコム(本社：東京都新宿区)と3社共同で、2027年ゴールデンウィークに「ダイヤモンド・プリンセス」のチャータークルーズを行います。
ダイヤモンド・プリンセス
今回チャーターする「ダイヤモンド・プリンセス」は、日本発着専用に設計されたプリンセス・クルーズを代表する大型客船です。船内には多数の日本語スタッフが常駐し、日本語メニューや船内新聞の提供、和食の用意など、日本のお客様に配慮したきめ細やかなサービスを提供します。
船上では、フォーマルナイトやプリンセス・クルーズ名物のグラスタワーでの記念撮影をはじめ、毎晩シアターで上演される本格的なプロダクションショーなど、多彩なエンターテインメントを日替わりでお楽しみいただけます。さらに、雄大な海を望む展望大浴場「泉の湯」など、日本のお客様に長年親しまれてきた施設も充実しており、快適で心地よい船旅を提供します。
本クルーズでは、この「ダイヤモンド・プリンセス」を2027年ゴールデンウィークに、人気の台湾・沖縄航路にて全船チャーターし、特別企画クルーズとして運航いたします。日本市場向けにカスタマイズされた客船ならではの上質なクルーズ体験を、より多くのお客様にお届けしてまいります。
また近年、ゴールデンウィークや夏休みを中心に家族旅行としてクルーズを利用される方が増えていることから、2026年5月末までのご予約を対象に、12歳未満のお子様の1室3・4人目のご利用代金を無料とするなど、ファミリー層にも参加しやすい料金設定としました。
＜シップデータ＞
船籍 ： 英国
総トン数： 115,875トン
全長 ： 290m
全幅 ： 37.5m
乗客定員： 2,706人
客室 ： 1,353室
建造 ： 2004年3月
(2014年3月改装)
プール
内観
【2027年 ゴールデンウィーク 全船貸切プレミアムクルーズ
ダイヤモンド・プリンセス 碧き楽園 沖縄と台湾の休日クルーズ10日間 コース概要】
URL ： https://www.cruiseplanet.co.jp/tour?id=21664#repeater
出発日 ： 2027年4月29日(木・祝)
出港 ： 横浜(大さん橋国際客船ターミナル)
寄港地 ： 石垣島、基隆(台湾)、宮古島、那覇
旅行代金 ： 199,000円～
(大人お1人様／2名1室／内側＜前方後方＞利用／
早期割引＋リピーター割引適用)
※別途、租税、国際観光旅客税、手数料、港湾税、
船内チップが必要になります。
販売開始日： 2025年12月23日(火)AM10:00
航路
特設ページ 二次元コード
＜ツアーポイント＞
・2026年5月末までの予約で、早期割引最大3万円引(大人お1人様)
・リピーター割引最大2万円
・2026年5月末までの予約で、1室3・4人目ご利用代金無料
＜スケジュール＞
1. 4/29(木・祝) 横浜港乗船、15:00出港
2. 4/30(金) 終日クルーズ
3. 5/1(土) 終日クルーズ
4. 5/2(日) 石垣島 08:00入港 19:00出港
5. 5/3(月・祝) 基隆(台湾) 07:00入港 17:00出港
6. 5/4(火・祝) 宮古島 08:00入港 18:00出港
7. 5/5(水・祝) 那覇 07:00入港 19:00出港
8. 5/6(木) 終日クルーズ
9. 5/7(金) 終日クルーズ
10. 5/8(土) 横浜 06:30入港
台湾
石垣島
大浴場「泉の湯」
屋内プール
シアター