株式会社クルーズプラネット(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡辺 崇)は、株式会社エイチ・アイ・エス(本社：東京都港区)、株式会社ベストワンドットコム(本社：東京都新宿区)と3社共同で、2027年ゴールデンウィークに「ダイヤモンド・プリンセス」のチャータークルーズを行います。





ダイヤモンド・プリンセス





今回チャーターする「ダイヤモンド・プリンセス」は、日本発着専用に設計されたプリンセス・クルーズを代表する大型客船です。船内には多数の日本語スタッフが常駐し、日本語メニューや船内新聞の提供、和食の用意など、日本のお客様に配慮したきめ細やかなサービスを提供します。

船上では、フォーマルナイトやプリンセス・クルーズ名物のグラスタワーでの記念撮影をはじめ、毎晩シアターで上演される本格的なプロダクションショーなど、多彩なエンターテインメントを日替わりでお楽しみいただけます。さらに、雄大な海を望む展望大浴場「泉の湯」など、日本のお客様に長年親しまれてきた施設も充実しており、快適で心地よい船旅を提供します。





本クルーズでは、この「ダイヤモンド・プリンセス」を2027年ゴールデンウィークに、人気の台湾・沖縄航路にて全船チャーターし、特別企画クルーズとして運航いたします。日本市場向けにカスタマイズされた客船ならではの上質なクルーズ体験を、より多くのお客様にお届けしてまいります。

また近年、ゴールデンウィークや夏休みを中心に家族旅行としてクルーズを利用される方が増えていることから、2026年5月末までのご予約を対象に、12歳未満のお子様の1室3・4人目のご利用代金を無料とするなど、ファミリー層にも参加しやすい料金設定としました。





＜シップデータ＞

船籍 ： 英国

総トン数： 115,875トン

全長 ： 290m

全幅 ： 37.5m

乗客定員： 2,706人

客室 ： 1,353室

建造 ： 2004年3月

(2014年3月改装)





プール





内観





【2027年 ゴールデンウィーク 全船貸切プレミアムクルーズ

ダイヤモンド・プリンセス 碧き楽園 沖縄と台湾の休日クルーズ10日間 コース概要】





URL ： https://www.cruiseplanet.co.jp/tour?id=21664#repeater

出発日 ： 2027年4月29日(木・祝)

出港 ： 横浜(大さん橋国際客船ターミナル)

寄港地 ： 石垣島、基隆(台湾)、宮古島、那覇

旅行代金 ： 199,000円～

(大人お1人様／2名1室／内側＜前方後方＞利用／

早期割引＋リピーター割引適用)

※別途、租税、国際観光旅客税、手数料、港湾税、

船内チップが必要になります。

販売開始日： 2025年12月23日(火)AM10:00





航路





特設ページ 二次元コード





＜ツアーポイント＞

・2026年5月末までの予約で、早期割引最大3万円引(大人お1人様)

・リピーター割引最大2万円

・2026年5月末までの予約で、1室3・4人目ご利用代金無料





＜スケジュール＞

1. 4/29(木・祝) 横浜港乗船、15:00出港

2. 4/30(金) 終日クルーズ

3. 5/1(土) 終日クルーズ

4. 5/2(日) 石垣島 08:00入港 19:00出港

5. 5/3(月・祝) 基隆(台湾) 07:00入港 17:00出港

6. 5/4(火・祝) 宮古島 08:00入港 18:00出港

7. 5/5(水・祝) 那覇 07:00入港 19:00出港

8. 5/6(木) 終日クルーズ

9. 5/7(金) 終日クルーズ

10. 5/8(土) 横浜 06:30入港





台湾





石垣島





大浴場「泉の湯」





屋内プール





シアター