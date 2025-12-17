データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、2025年12月12日(金)より応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて先行販売を開始した新製品「PoiTele（ポイテレ）」を、本日2025年12月17日(水)より二子玉川 蔦屋家電1Fの『蔦屋家電＋』にて参考展示を開始することをお知らせいたします。





PoiTele（ポイテレ）キービジュアル





プレスリリース ： https://pixela-group.jp/press/2025/20251217.html

Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/poitele/

PoiTele 製品ページ ： https://www.pixela.co.jp/products/xit/3000wp/





『蔦屋家電＋』では、スタッフが「PoiTele（ポイテレ）」を分かりやすくご案内いたします。









■蔦屋家電＋(つたやかでんぷらす)とは

世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できる次世代型ショールームです。

最新テクノロジーを駆使した家電製品をはじめ、優れた技術を生かして開発された日用品、食品などのほか、さらには住まいづくりに関わることまで、最新プロダクトやサービスにも直に触れ、感じることができます。

また、創り手のプロフィールや製品に込められた思い、デザインのコンセプトなど、普段触れることが難しいリアルな情報を、蔦屋家電＋のキュレーターが独自の目線で編集しご紹介します。





蔦屋家電＋ロゴ





蔦屋家電＋ 店舗写真





＜所在地＞

二子玉川 蔦屋家電 1階

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C.テラスマーケット

営業時間 ： 10：00～20：00

ホームページ： https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/









■「PoiTele（ポイテレ）」製品概要

1.コンセプト：「テレビ × ポイ活」のシン・テレビ革命

「PoiTele（ポイテレ）」は、テレビを見る時間を「資産(ポイント)」に変える、業界初のポイ活連携テレビチューナーです。なんとなく画面を眺める「スクリーンタイム」や、何かにハマっている時間を、AIとクラウド技術によってユーザーへの還元価値(ポイント)へと転換します。





WATCH MORE, GET MORE.





2.製品の特長

＜いつものテレビ視聴時間を「資産」へ＞

PoiTeleの最大の特徴は、日常のテレビ視聴をポイント獲得の機会に変えられる点です。専用アプリと本体を連携させて番組を視聴することで、視聴時間に応じた報酬やミッションクリアによるポイントが獲得できます。貯まったポイントは「EveryPoint（エブリポイント）」を通じて、AmazonギフトカードやPayPay、マイルなど約60種類の豊富な交換先から自由に選ぶことができ、毎日のエンターテインメント体験がそのまま実益へとつながります。





交換先一覧





＜AIが「見たい」を提案する次世代視聴アプリ「Xit（サイト）」＞

本製品に合わせてリリースされる専用アプリ「Xit」は、AI技術を活用してユーザー体験を向上させます。AIが視聴トレンドや話題の番組を解析し、ユーザーの好みに合った番組を自動で提案(レコメンド)してくれるため、知らなかった面白い番組に出会うことができます。また、「テレビのSNS」を目指して開発されており、リアルタイムのトレンド機能「NOW HOT」や感想のシェア機能を通じて、番組の盛り上がりを共有することも可能です。





ホーム画面





＜場所を選ばず、あらゆるシーンでテレビを楽しむ＞

幅約11.5cmというコンパクトな本体を自宅のルーターとアンテナ線につなぐだけで、スマートフォンやタブレット、PCなど手持ちのデバイスがテレビに早変わりします。ワイヤレスで映像を伝送するため、通勤中のスキマ時間やお風呂でのリラックスタイムはもちろん、キャンプ場でプロジェクターに投影してスポーツ観戦をするなど、ライフスタイルに合わせて自由な場所でテレビ番組(地デジ/BS/CS)を楽しむことができます。





コンパクトなサイズ感





3.製品仕様・対応OS





製品仕様・対応OS





4.販売情報(Makuake先行販売)

・プロジェクト期間：2025年12月12日(金)12：00～2026年1月29日(木)

・お届け予定 ：2026年2月下旬

・リターン一覧：

【超・超早割】PoiTele 1台：40％ OFF(限定50台)

【超早割】 PoiTele 1台：30％ OFF(限定100台)

【早割】 PoiTele 1台：25％ OFF(限定800台)

【セット割】 PoiTele 2台セット：42％ OFF(限定20セット)





リターン一覧





■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

このたび「PoiTele（ポイテレ）」のMakuake先行販売において、開始約6時間で目標を達成できたこと、応援購入いただいた皆さま、関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。

私たちはこれまで、「テレビ視聴」という日常の時間そのものに、もっと前向きな価値を乗せられるはずだと考えてきました。PoiTeleは、いつもの“見る時間”を「資産(ポイント)」へと変える、新しいテレビ体験への挑戦です。なんとなく眺めていたスクリーンタイムや、夢中になっている時間を、AIとクラウド技術、そしてインセンティブ設計によって“ユーザー還元価値”へ転換するーその発想を、いよいよ皆さまの手元に届けられる段階に来たことを嬉しく思います。

本日より二子玉川『蔦屋家電＋』にて実機展示を開始いたしました。実際に触れていただきながら、使い方や楽しみ方を具体的にイメージしていただける場として、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

PoiTeleは、専用アプリ「Xit（サイト）」と連携することで、視聴時間に応じた報酬やミッション達成によるポイント獲得など、エンターテインメントがそのまま実益につながる体験を目指しています。

さらに、AIによるレコメンドやトレンド機能などを通じて、「見たい番組に出会える」「盛り上がりを共有できる」次世代の視聴スタイルも提案してまいります。コンパクトな本体で、スマートフォンやタブレット、PCなど、手持ちのデバイスがテレビになり、場所を選ばず楽しめることもPoiTeleの大きな魅力です。日常のスキマ時間が、もっと自由に、もっと豊かになることを期待しています。

先行販売期間中も、皆さまの声を真摯に受け止め、製品・サービスの磨き込みに全力で取り組んでまいります。

“WATCH MORE, GET MORE.”の体験を、ぜひ展示とMakuakeプロジェクトでお確かめください。引き続き、株式会社ピクセラにご期待いただけますと幸いです。





社長サイン





■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012

大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 12億02百万円(2025年11月30日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、

IoTホームサービスおよびその関連機器、

ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/





※文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。