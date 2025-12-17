メシウス株式会社(本社：仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長：小野 耕宏、旧社名：グレープシティ株式会社)は、 .NET用業務アプリケーション開発支援コンポーネント製品群について、最新の開発環境である .NET 10およびVisual Studio 2026への対応を進めることを、2025年12月10日(水)開催の自社オンラインイベント「ECHO(エコー)」にて正式に表明いたしました。これにより、開発者の皆様は最新のプラットフォーム上で、より高性能かつ安全なアプリケーション開発を実現できます。





.NET 10およびVisual Studio 2026対応を表明





.NET 10およびVisual Studio 2026対応を表明した製品のロードマップは以下のとおりです。





製品名 ： ComponentOne(コンポーネントワン)

対応予定時期： 2026年1月





製品名 ： ActiveReports for .NET(アクティブレポート)

DioDocs for Excel／PDF(ディオドック)

InputManPlus for Windows Forms(インプットマン)

MultiRowPlus for Windows Forms(マルチロウ)

SPREAD for Windows Forms(スプレッド)

対応予定時期： 2026年3月





当社では、今後も開発者の皆様が安心して最新技術を活用できるよう、継続的なアップデートとサポートを行ってまいります。





製品ごとの .NET対応状況

https://developer.mescius.jp/support/system/net

製品ごとのVisual Studio 2026対応状況

https://developer.mescius.jp/support/system/winvs

オンラインイベント「ECHO 2025」での .NET 10／Visual Studio 2026対応表明動画

https://developer.mescius.jp/ondemand/echo/2025/3









■製品情報

メシウスの開発支援ツールは35年以上にわたりプログラマの皆さまと共に、開発の現場をまい進してきました。国内のビジネス実務に即した日本仕様の製品群で、開発生産性だけでなくエンドユーザーの操作性をも格段に向上させます。常に最新技術にいち早く対応するのはもちろん、ユーザーの既存資産を活かせるように互換性にも配慮した各種コンポーネント製品が、これまでとこれからの開発をサポートし続けます。

メシウスの開発支援ツール - Developer Solutions -

https://developer.mescius.jp/









