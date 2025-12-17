関市と縁が深い名刀を文具で再現！関刃物職人による「刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ孫六兼元モデル」が実店舗・オンラインで1月13日(火)一般販売決定
ニッケン刃物株式会社(本社：岐阜県関市、代表取締役：熊田 祐士)は、日本の名だたる刀剣を擬人化した人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」とコラボレーションし、伝統産業の技術を活かした『刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ』第4弾となる刀剣男士・孫六兼元モデルを2026年1月13日(火)より一般販売を開始いたします。
刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ孫六兼元モデル バナー
今回の刀剣男士“孫六兼元(まごろくかねもと)”のベースとなる日本刀は、室町時代後期に岐阜県関市で活躍した刀工・孫六兼元が制作し、特に二代目兼元は独自の刃紋“三本杉”で知られ、切れ味鋭い日本刀を世に産み出してきました。今回はゲームの孫六兼元イラストや設定を参考に、それぞれの刃紋の特徴や、鞘や鍔の色や形状など細部の表現にこだわり制作いたしました。(※一部色味や柄が異なる部分があります)
刃物の町岐阜県関市の職人が1本1本丁寧に刃付けをしており、封筒も気持ちよく切る事ができます。ペーパーナイフ掛け台も付いているため、使用しない時でもお部屋に飾る事ができ、抜群の存在感を放ちます。
現在、岐阜県関市で1月12日まで開催される企画展「孫六兼元と三本杉～実戦刀のかたち～」に合わせ、せきてらすで本モデルを先行販売しており、1月13日から全国販売開始となります。
パッケージ
■一般販売予定店舗及び販売サイト
・刀剣乱舞万屋本舗(池袋本店/大丸東京支店/京都アバンティ支店)
・万屋本舗通販： https://toukenyorozu.theshop.jp/
・岐阜関刃物会館
・ヴィレッジヴァンガードオンライン： https://vvstore.jp/feature/detail/15904
※販売サイトは、12/17(水)午前11:00から受付開始予定です。
■先行販売店舗
・せきてらす(11/1～1/12期間限定)
■仕様〔刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ〕
品番：TR-40M
品名：刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ(孫六兼元モデル)
材質 ：刃体：ステンレス刃物鋼
ハンドル：ABS、エラストマー、
鞘・掛け台：ABS
鞘 ：赤
柄(持ち手) ：赤
全長 ：210mm
内容物 ：ペーパーナイフ、横掛け台
希望小売価格：4,000円(税抜)
一般発売日 ：2026年1月13日
刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ孫六兼元モデル(1)
刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ孫六兼元モデル(2)
封筒カット
鍔形状
刃紋
【ニッケン刃物株式会社】
1946年創業以来、刃物の町岐阜県関市で各種はさみ、ペーパーナイフを中心とした刃物を製造しています。近年では、デザイン性の高いはさみや、高品質なデンタルツールを取り揃え、品質とデザインの両面で充実した商品をご提供しています。人気アニメONE PIECEの登場キャラクターであるロロノア・ゾロとトラファルガー・ローの愛刀を模したペーパーナイフを展開するなど、これまでもアニメとのコラボ実績があります。
◆刀剣乱舞ONLINEとは
名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士(とうけんだんし)”。あなたは彼らを率いる“審神者(さにわ)”となり、歴史を守る戦いに出ます。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊結成！様々な合戦場を攻略していく刀剣育成シミュレーションゲームです。
PCブラウザ版とスマホアプリ版でのサービスを提供しており、両方でお楽しみいただけます。刀剣男士と共に、勝利を目指そう！
◆権利表記
(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS
※(C)は○の中に“ C ”