ニッケン刃物株式会社(本社：岐阜県関市、代表取締役：熊田 祐士)は、日本の名だたる刀剣を擬人化した人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」とコラボレーションし、伝統産業の技術を活かした『刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ』第4弾となる刀剣男士・孫六兼元モデルを2026年1月13日(火)より一般販売を開始いたします。





刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ孫六兼元モデル バナー





今回の刀剣男士“孫六兼元(まごろくかねもと)”のベースとなる日本刀は、室町時代後期に岐阜県関市で活躍した刀工・孫六兼元が制作し、特に二代目兼元は独自の刃紋“三本杉”で知られ、切れ味鋭い日本刀を世に産み出してきました。今回はゲームの孫六兼元イラストや設定を参考に、それぞれの刃紋の特徴や、鞘や鍔の色や形状など細部の表現にこだわり制作いたしました。(※一部色味や柄が異なる部分があります)





刃物の町岐阜県関市の職人が1本1本丁寧に刃付けをしており、封筒も気持ちよく切る事ができます。ペーパーナイフ掛け台も付いているため、使用しない時でもお部屋に飾る事ができ、抜群の存在感を放ちます。

現在、岐阜県関市で1月12日まで開催される企画展「孫六兼元と三本杉～実戦刀のかたち～」に合わせ、せきてらすで本モデルを先行販売しており、1月13日から全国販売開始となります。





パッケージ









■一般販売予定店舗及び販売サイト

・刀剣乱舞万屋本舗(池袋本店/大丸東京支店/京都アバンティ支店)

・万屋本舗通販： https://toukenyorozu.theshop.jp/

・岐阜関刃物会館

・ヴィレッジヴァンガードオンライン： https://vvstore.jp/feature/detail/15904

※販売サイトは、12/17(水)午前11:00から受付開始予定です。









■先行販売店舗

・せきてらす(11/1～1/12期間限定)









■仕様〔刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ〕

品番：TR-40M

品名：刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ(孫六兼元モデル)

材質 ：刃体：ステンレス刃物鋼

ハンドル：ABS、エラストマー、

鞘・掛け台：ABS

鞘 ：赤

柄(持ち手) ：赤

全長 ：210mm

内容物 ：ペーパーナイフ、横掛け台

希望小売価格：4,000円(税抜)

一般発売日 ：2026年1月13日





刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ孫六兼元モデル(1)





刀剣乱舞ONLINEペーパーナイフ孫六兼元モデル(2)





封筒カット





鍔形状





刃紋









【ニッケン刃物株式会社】

1946年創業以来、刃物の町岐阜県関市で各種はさみ、ペーパーナイフを中心とした刃物を製造しています。近年では、デザイン性の高いはさみや、高品質なデンタルツールを取り揃え、品質とデザインの両面で充実した商品をご提供しています。人気アニメONE PIECEの登場キャラクターであるロロノア・ゾロとトラファルガー・ローの愛刀を模したペーパーナイフを展開するなど、これまでもアニメとのコラボ実績があります。









◆刀剣乱舞ONLINEとは

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士(とうけんだんし)”。あなたは彼らを率いる“審神者(さにわ)”となり、歴史を守る戦いに出ます。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊結成！様々な合戦場を攻略していく刀剣育成シミュレーションゲームです。

PCブラウザ版とスマホアプリ版でのサービスを提供しており、両方でお楽しみいただけます。刀剣男士と共に、勝利を目指そう！









◆権利表記

(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

※(C)は○の中に“ C ”