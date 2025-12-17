株式会社フジノネ(所在地：静岡県熱海市、代表取締役社長：河越 敬仁)が運営するお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」は、今年で2周年を迎えます。節目を記念し、2025年12月20日(土)から2026年1月4日(日)までの16日間で『2周年祭』を開催いたします。

日頃のご愛顧への感謝を込めて、静岡抹茶の魅力をぎゅっと詰め込んだ今だけしか食べられないお濃茶スイーツをご用意いたしました。是非熱海さとり本店の冬の味わいをご堪能ください。

［公式サイト］ https://www.atami-satori.com/





2周年祭にちなんで、熱海さとり本店人気メニューが抹茶2倍になって期間限定登場！





■皆様に支えられて2周年。日ごろのご愛顧への感謝を込めて冬限定商品をご用意

お濃茶専門店「熱海さとり本店」は、地域のお客様、熱海を訪れる観光客の皆様に支えられ、おかげさまで今年12月に2周年を迎えます。日ごろのご愛顧への感謝を込めて、12月20日(土)から1月4日までの16日間、『2周年祭』を企画いたしました。熱海さとり本店のクレープやソフトクリームなどの人気商品を、抹茶2倍量でお届けする2周年祭限定メニューの他、12月27日(土)～30日(火)には、感謝の気持ちを込めて4日間限定「お抹茶ぜんざいの振る舞い」を先着数量限定で実施いたします。さらに、2周年祭期間は人気商品が当たるおみくじ抽選会の実施や、2周年限定ステッカーの配布もご用意しております。

また、12月20日(土)より、温かいお濃茶でほっと一息、もちもちのお団子を頬張りながら冬の熱海散策をお愉しみいただける「お濃茶ホットラテ」の季節限定販売。そして、大人気のお濃茶クレープから新春を明るく彩る、甘酸っぱい静岡みかんを丸ごと一つ使用した「みかんお濃茶クレープ」を2026年1月1日(木)より数量限定で販売いたします。

古くから“大切なおもてなしのお茶”として伝えられてきたお濃茶。そんなお濃茶をふんだんに使用したスイーツを展開するお濃茶専門店として、2周年の感謝とともに、この冬だけの特別なおもてなしの瞬間をお届けいたします。皆様のご来店を心よりお待ちしております。









■2周年の感謝を2倍の濃さで。さとりの大人気メニューが抹茶2倍で限定登場！

●2倍!!お濃茶クレープ

累計11万個を突破した熱海さとり本店人気の「お濃茶クレープ」。2周年の感謝を込めて、お濃茶を練り込んだ抹茶クリームを通常の2倍量使用しました。オリジナルブレンド抹茶「さとり」を練りこんだもちもち食感のお濃茶クレープ生地に、抹茶ソース、抹茶生チョコ、粒あん、そしてほのかに香る梅の甘みとクランベリーの酸味を効かせ、仕上げにも抹茶クリームを山盛りトッピング。最後の一口まで楽しむ為のこだわりが詰まった2周年限定の逸品です。





〈商品概要〉

商品名 ：2倍!!お濃茶クレープ

発売日 ：2025年12月20日(土)

価格 ：1,350円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ごま・アーモンド・大豆





お濃茶を練り込んだ抹茶クリームを“2倍”使用した「2倍!!お濃茶クレープ」





●2倍!!お濃茶モンブランソフト追い抹茶

オリジナルブレンド抹茶「さとり」を練り込んだ、すっきりとしたお濃茶の深みを味わうお濃茶ソフトの上に、パリパリ食感を愉しむホワイトチョコフレーク、そしてお抹茶パウダーをたっぷりと振りかけた”むせるほど美味しい”追い抹茶ソフト。この度2周年限定版として、高さ2倍、抹茶パウダー2倍でお届けします。圧倒的に濃い!!今だけしか食べられないお濃茶ソフトをお愉しみください。





〈商品概要〉

商品名 ：2倍!!お濃茶モンブランソフト追い抹茶

発売日 ：2025年12月20日(土)

価格 ：950円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆





圧倒的な濃さ！“むせるほど美味しい”お濃茶モンブランソフト





●2倍!!お濃茶ラテ

2周年の感謝を込めて、人気の「お濃茶ラテ」の濃さを2倍にしてご用意しました。最高級抹茶さとり「風」を通常の2倍量使用したさとり自慢のお濃茶ベースとミルクを混ぜて味わう濃茶ラテ。特性の抹茶氷を溶かして味の変化を愉しみながら、お濃茶の濃厚な旨味を最後までご堪能ください。





〈商品概要〉

商品名 ：2倍!!お濃茶ラテ

発売日 ：2025年12月20日(土)

価格 ：1,200円(税込)

アレルギー：乳成分





感謝を込めて、濃さ2倍!!濃厚なお濃茶の旨味をご堪能ください。





■2周年のたくさんの感謝を込めて、皆様へ静岡抹茶を愉しむ多様な企画を用意

●4日間数量限定！「お抹茶ぜんざいの振る舞い」を実施

2025年12月27日(土)～12月30日(火)の4日間限定で、熱海さとり本店にご来店くださったお客様へ先着数量限定で「お抹茶ぜんざいの振る舞い」を実施いたします。小豆や白玉と一緒に愉しむ温かいお抹茶ぜんざいで、身も心も温めていただけますように。無くなり次第終了になりますので、是非お早めにご来店くださいませ。(アレルギー：乳成分・大豆)





温かい「お抹茶ぜんざい」の振る舞い 【先着数量限定】





●熱海さとり本店の人気商品が当たる、【おみくじ抽選会】実施！

2025年12月20日(土)～2026年1月4日(日)の2周年祭期間中、熱海さとり本店の人気お土産商品が当たる「おみくじ抽選会」をご用意いたしました。2,500円(税込)以上お買い上げごとに1回おみくじを引いていただけます。お土産に大人気の「お濃茶バーム」や当店で使用しているお抹茶「さとり」が当たるチャンス！是非ご参加くださいませ。









■2026年元旦より数量限定販売！新春を明るく彩る、お濃茶とまるごとみかん。

●みかんお濃茶クレープ

2026年1月1日(木)より数量限定販売。累計11万個を突破した大人気の「お濃茶クレープ」から、静岡みかんを丸ごと一個使用した新春を明るく彩るお濃茶クレープが期間限定登場！オリジナルブレンド抹茶「さとり」を練りこんだもちもち食感のお濃茶クレープ生地に、抹茶クリーム、抹茶ソース、抹茶クランチ、ホワイトチョコ、そして静岡みかんのシロップ漬け、みかんジュレをトッピングしました。静岡みかんのみずみずしい甘酸っぱさがお濃茶の旨味を引き立てる、冬だけの味わいを是非ご堪能ください。





〈商品概要〉

商品名 ：みかんお濃茶クレープ

発売日 ：2026年1月1日(木)

価格 ：1,200円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ごま・アーモンド・大豆





静岡みかんを丸ごと使用した、冬だけの味わい。





■温かいお濃茶でほっと一息。冬の熱海散策のお供に「お濃茶ホットラテ」新発売！

●お濃茶ホットラテ【お団子のせ】

温かいお濃茶でほっと一息。丁寧に練り上げた濃厚なお濃茶ベースと、ふわふわなミルクの優しい味わいがお濃茶の旨味を引き立てます。温かいもちもちのお団子を頬張りながら、冬の熱海散策をお愉しみください。





〈商品概要〉

商品名 ：お濃茶ホットラテ【お団子のせ】

発売日 ：2025年12月20日(土)

価格 ：880円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆





●お濃茶ホットラテ【ドリンクのみ】

〈商品概要〉

商品名 ：お濃茶ホットラテ 【ドリンクのみ】

発売日 ：2025年12月20日(土)

価格 ：750円(税込)

アレルギー：乳成分





もちもちのお団子と愉しむ、お濃茶ラテでほっと一息。





■『熱海さとり本店』とは

一般的に目にする「薄茶(お薄)」の2倍もの量の抹茶を贅沢に使用し、とろりと練り上げた、抹茶本来の爽やかさとまろやかな旨味が味わえる特別な一服「お濃茶」。古くから“大切なおもてなしのお茶”として伝えられてきたお濃茶の魅力を「もっと多くの若い人にも知ってもらいたい」「新しい抹茶スイーツで熱海を盛り上げたい」そんな思いを込めて、お濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」が誕生しました。

「熱海さとり本店」は、創業110年以上の歴史をもつ老舗「丸七製茶」が抹茶本来の色・香り・旨みをスイーツにしてもしっかりと味わえるようにと「焙煎時間」「焙煎温度」「産地」にこだわり抜いて、当店のためだけに調合したオリジナルブレンドの静岡県産抹茶「さとり」を贅沢に使用した“お濃茶スイーツ”専門店です。

店内で練り上げたお濃茶でつくる、抹茶の美味しさを最大限に引き出したクレープやソフトクリームなどの“お濃茶スイーツ”の数々をお楽しみいただけます。





美しい緑色が特徴。店内で丁寧に練り上げた「お濃茶」を使用しております





■店舗概要

店舗名 ： 熱海さとり本店

所在地 ： 〒413-0013 静岡県熱海市銀座町10-16

アクセス ： JR熱海駅より徒歩12分

TEL ： 0557-29-6295

営業時間 ： 10時00分～18時00分(L.O.17時30分)

※平日は営業時間が変更となる場合がございます。

定休日 ： 不定休

公式サイト： https://www.atami-satori.com/





熱海さとり本店について





■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光商品の企画、開発、卸販、販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp