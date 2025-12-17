2,000以上の中から厳選した極上コーヒー

株式会社エンターテイン（東京都千代田区、代表取締役:常川朋之）が展開する、日本発のコーヒー専門店 「JOJO COFFEE (ジョジョコーヒー)」（ https://jojocoffee.base.shop ) は、日本の優れたプロダクトを世界に広めることを目的とした品評会「OMOTENASHI Selection」にて、デカフェで唯一受賞しました。 【受賞詳細ページ】https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-02-117/

◆商品概要

SCPT（スペシャルティコーヒープロフェッショナルテイスター）1級の店主が、全国各地から取り寄せた数えきれないほどのカフェインレスコーヒーを飲み比べた結果、「これだけは別格だ」と感じた一杯があります。それが、国内屈指の名店に特別にブレンドしていただいた「JOJO COFFEE DECAF」です。 カフェインレスの常識をくつがえす、深煎りの美味しさ。一口目に広がるのは、甘栗のような香ばしい香り。続いて、マスカットを思わせる爽やかな酸味。そして最後に、黒糖のようにやさしく、控えめな甘みが静かに残ります。深煎り焙煎で仕上げているため、クセがなく、驚くほど飲みやすい。後味はすっきりとしていて、時間帯を選ばず楽しめます。 株式会社エンターテインは、美味しいコーヒーを楽しみたいけれどカフェインが原因で飲めない方のために、最高品質の豆を使用してカフェインレスコーヒーを提供しています。店主はこれまで、国内外あわせて200店舗以上、2,000杯以上のコーヒーを試飲してきました。その経験をもとに、こんなにも美味しいカフェインレスコーヒーを作っているのは、おそらく世界でもここだけだと自負しています。 カフェインは摂れないけどコーヒーは好き！という方だけでなく、純粋なコーヒー好きにもぜひお試しいただきたい一品です。 JOJO COFFEE DECAFは、コーヒーの豊かな風味を損なうことなく、カフェインを控えたい方にも安心して楽しんでいただけるように設計されています。焙煎の技術と豆の品質にこだわり、飲むたびに新たな発見があるような味わいを提供します。カフェインを気にせず、心地よいひとときをお過ごしください。

◆商品詳細

価格：273円（税抜）取扱店：オンラインストア商品詳細：https://jojocoffee.base.shop

◆審査員コメント

・デカフェとして、自宅で試す価値のある高品質なコーヒーです。焙煎は滑らかで、一般的なデカフェにありがちな味の平坦さを感じさせません。カフェインを控えたいけれど日常的にコーヒーを楽しみたい人に適していると思います。今後、実際に飲むのを楽しみにしています。 ・この商品はニッチながら魅力的です。多くの人がカフェインを控えたいと思っている一方で、西洋ではデカフェは味が薄い、または劣るという印象があります。しかし、このブレンドは味に深みとバランスがあり、デカフェらしくない味わいを持つことでその印象を変える可能性があります。「デカフェなのにデカフェらしくない」というメッセージを強く打ち出すことで、健康志向ながら味も重視する消費者層に響くでしょう。 ・味わいは滑らかで、香りも非常に良いコーヒーです。作り手のこだわりや研究が感じられます。デカフェである点もプラスです。パッケージもかわいらしく、ギフトにも向いていると思います。価格も手頃です。 ・パッケージの羊のイラストの可愛さ（睡眠前に飲めるという意味で羊だったのでしょうか？）と、中に入っている TEAパック本体が面白い形をしていることが印象的でした。 ・コーヒーマニアなので、個人的に取り寄せて飲んだことがあります。店主が言うように、私もこれまで飲んだデカフェの中では No.1です。デカフェなのに香りもコクもしっかりあります。コーヒーでもデカフェしか飲まないという人はいるので、そこに向けてしっかり良さを伝える（店主の言葉なども）ことが大事です。デカフェは市場にあまりないので、海外でもECからスタートで良いです。

株式会社エンターテイン 概要

社名：株式会社エンターテイン代表者：代表取締役 常川朋之所在地：東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー4F業務内容：・経営支援事業・事業創造支援事業・マーケティング支援事業・コーヒー事業 関連情報：JOJO COFFEE DECAF 販売サイト：https://jojocoffee.base.shopコーポレートサイト：https://entertain.jp