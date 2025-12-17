株式会社 Kiranah Resort(読み：キラナリゾート、本社：東京都千代田区)が運営する屋外レジャー・レストランの複合施設「キラナガーデン豊洲」は、大学生・専門学生を対象とした、お得なキャンペーン『GO TOキラナ2026学生限定プラン』を提供いたします。1/12(祝)に開催される江東区「二十歳のつどい」参加者を対象に、キラナガーデン豊洲を無料開放するイベントを皮切りに、通常8,000～12,000円／名のBBQプランや、レストランCREAのプランを、特別価格5,000円／名でご利用いただけます。本プランには、入場料、飲食メニューに加え、ボードゲームのレンタルが含まれています。暖房付きの貸切個室で、飲み会、女子会、記念日、推し活、卒コン・追いコンなどを、リゾート空間で心ゆくまでお楽しみいただけます。・特設ページ：https://www.kiranahresort-toyosu.com/2025students/・キラナガーデン豊洲公式Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu/・レストランCREA公式Instagram：https://www.instagram.com/crea_restaurant/＜本キャンペーンのプランご予約はこちら＞・キラナガーデン豊洲https://www.kiranahresort-toyosu.com/bbqreservation/※CABINエリアをお選びいただきご予約ください・レストランCREAhttps://tabelog.com/tokyo/A1313/A131307/13281233/party/283866796

『GO TOキラナ2026学生限定プラン』詳細

❶HAPPY 20th Birthday! In キラナガーデン

地域とのつながりを大切にするブランド活動の一貫として、 2026年の江東区の「二十歳のつどい」の開催日に、キラナガーデン豊洲を無料で開放いたします。 人生の大きな節目を祝福、将来を応援できるリゾート施設への進化を目指したイベントです。 「二十歳のつどい」参加後に、ご家族・ご親族やご友人と、気軽にお立ち寄りください。

＜日程＞1/12(祝) 11時～15時、17時～21時＜対象＞江東区の「二十歳の集い」参加者（親族含む）＜内容＞お祝いドリンクの提供、記念撮影スペース、歓談スペース（室内）の無料開放 ※数に限りあり＜料金＞無料＜予約＞予約不要＜備考＞「二十歳のつどい」当日の同窓会や二次会も可能（江東区以外も対象）。 17時－21時の4時間制でBBQ食材+飲み放題付き1名5,000円（税込）にて提供。 お電話（03-6920-2828）にて事前にご予約ください。

❷学生限定プラン

暖房付き貸切個室料、飲食メニュー、ボードゲームレンタルなどがセットになった、学生限定の特別プランを期間限定で提供いたします。お食事は、BBQまたはレストランからお選びいただけます。 ご利用時間は4時間とゆったり滞在可能。ご友人との歓談や交流、ゲームなど、思う存分お楽しみいただけます。

＜対象＞大学生、大学院生、短大生、専門学校生＜期間＞2026年1/13～2/28まで(施設休業日除く)※第1部(11時～15時)、第2部(17時～21時)から選択＜人数＞条件なし。20名様以上の団体の場合、 電話にて問い合わせ。 受付時に全員分の学生証を提示 ※アルコールドリンクは、20歳以上の方のみ提供 ※20歳未満の方がいる場合、その人数分だけBBQ食材を追加プレゼント＜料金＞5,000円／名（BBQプラン、レストランプランから選択）＜予約＞予約不要＜レンタル機材＞DJ機材、マイク・スピーカー、モニター、カラオケシステム、ビンゴゲームセット、ITO、YUBIBO、ミスターダイヤモンドなど各種ボードゲーム（数に限りがございます）

シーズンコンセプト

当社は、2022年に東京・豊洲に屋外飲食レジャー複合施設『キラナガーデン豊洲』を開業。「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念を掲げ、人々の想像を超えたエモーショナルな感動体験や豊かなライフスタイルを届けるエンターテインメントリゾートの実現に挑戦しています。2025年4月～の創業4期目は、従来の活動コンセプト「いろいろ。キラナいろ。」を継続し、いままでよりも広く多くのお客様に楽しく快適なひとときを提供できる施設にアップデートいたします。また他企業様とのタイアップや価値共創といった手法も取り入れながら、BBQ・レストランの新たな飲食メニュー開発、かつてない高揚感と驚きをお届けできるイベント・アクティビティなど体験コンテンツの魅力向上にも取り組んでまいります。

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com/住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど施設面積 ：約7,000㎡席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席電話番号 ：03-6910-1818