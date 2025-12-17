大正製薬株式会社（以下、当社）が運用する健康情報サイト「大正健康ナビ（https://www.taisho-kenko.com）」では、12月17日に「インフルエンザと家庭内感染。小さな子どものいる家庭は要注意！」を新着公開しました。 当社では、かぜやタウリン、頭痛、熱中症などさまざまな疾患や成分に関する調査を実施しています。その調査から明らかになった、皆さまにとって役立つ情報を「大正製薬が調査したお役立ち情報」として公開しております。今回のテーマは「インフルエンザと家庭内感染」です。例年より早く流行入りしたインフルエンザ。インフルエンザは年齢を問わず注意が必要な感染症ですが、特に子どもはかかりやすいと考えられています。また当社が行った調査では、小さな子どもがいると家庭内感染が起こりやすいことが分かりました。この結果から、子どものインフルエンザ感染予防のポイントや子どもがインフルエンザにかかってしまったかも？の際の対処法などを、川崎医科大学 小児科学 特任教授の中野 貴司先生にお伺いしました。

■早めの対処が大切！

子どもがインフルエンザにかかると、突然の高熱や、ぐったりとして元気がないといった症状が現れます。早めに対処すると、回復しやすく重症化を防ぐことも可能です。一般用検査薬としてインフルエンザと新型コロナの両方を検査できるキットが市販されているので家庭に常備し、いつもと異なる様子があれば活用してみましょう。明らかな症状があるなら、速やかに病院を受診してください。 この他、本記事では、病院受診のタイミングやインフルエンザ発症後の登園・登校可能日もお伝えします。

■12月17日 新着健康情報

インフルエンザと家庭内感染。小さな子どものいる家庭は要注意！

https://www.taisho-kenko.com/ingredient/60/＜目次＞1．子どもはインフルエンザにかかりやすい？2．小さな子どもがいると家庭内感染が起こりやすい3．子どものインフルエンザ感染予防のポイント4．子どもがインフルエンザにかかってしまったかも？5．家庭内感染を防ぐためにできること

■監修プロフィール

川崎医科大学 小児科学 特任教授中野 貴司（なかの・たかし）先生日本小児科学会小児科専門医・指導医、日本感染症学会専門医・指導医、ICD制度協議会認定インフェクションコントロールドクター（ICD）、国際渡航医学会認定資格、臨床研修指導医。三重大学医学部小児科、国立病院機構三重病院などを経て現職。ガーナ共和国での小児医療や中国ポリオ対策プロジェクト、ニジェール青年海外協力隊チームで活動した経験ももつ。

