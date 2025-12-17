株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、サラブレッドと競馬の構造を多角的に整理し、体系的に学べるよう編成した『サラブレッド大辞典』を2025年12月19日に刊行します。

サラブレッドを取り巻く世界を幅広く解説

レースの基本から国内外の競馬場の特徴、年間レース体系、賞金制度、三冠競走の成り立ち、距離や馬場による戦略の違い、障害競走や地方交流重賞、世界の主要レースまで幅広いテーマをわかりやすく解説。さらに、生産・育成の現場や支える人々の役割にも触れ、競馬というスポーツの全体像を一冊で俯瞰できる内容です。

藤沢和雄（元調教師）推薦！

「競馬の深淵に触れられる見事な一冊！ 初心者からベテランまで、必ず新しい発見があるはずです」

サンプルページ

目次

1章 サラブレッドとは2章 競馬とは3章 レースについて4章 能力・適性5章 調教6章 生産・血統7章 馬を守る8章 競馬をとりまく人々

プロフィール

【編著】 ウマフリ2016年に創設された読み物特化型の競馬メディア。広告や馬券予想、有料記事を行わず、名馬紹介記事、名勝負回顧、競馬関係者インタビューなど、競馬の“面白さ”と“物語”に焦点を当てたコンテンツを配信している。

書誌情報

書名：サラブレッド大辞典ISBN：978-4-86255-785-8編著：ウマフリページ数：224P判型：A5判定価：2,420円（本体2,200円＋税）発売日：2025年12月19日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10154262.html

【この件に関する問い合わせ先】

https://www.amazon.co.jp/dp/4862557856https://books.rakuten.co.jp/rb/18429582/

株式会社カンゼン宣伝プロモーション部担当：伊藤真TEL：03-5295-7723MAIL：ito@kanzen.jp