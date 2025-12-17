BIGLOBEプレスルーム

ビッグローブ株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：山田 靖久、以下 BIGLOBE)のプロダクト技術本部 サービス運用部 運用プラットフォームグループの松田 一郎が、株式会社ベネッセコーポレーション(以下 ベネッセ社)が主催する「Benesse Reskilling Award (ベネッセ リスキリング アワード)2025」において学びを組織のために活用し成果を創出している人に贈られる個人部門「Learning Hero Award(ラーニングヒーロー アワード)」を受賞しました。





受賞写真





「Benesse Reskilling Award 2025」は、ベネッセ社が、組織的な取り組みとして「リスキリング」を捉え、挑戦する企業を表彰し社会に発信することで、リスキリングの施策や学びを促進することを目的としています。「Learning Hero Award(ラーニングヒーロー アワード)」は、事業や業務への課題・目的意識をもったラーニングヒーローとして、学びを組織のために活用し、成果を創出した個人に贈られます。





本アワードを受賞した松田 一郎は、“学びに年齢は関係ない”と、AIと歩むリスキリングを通じて、仕事も人生もアップデートし続ける姿勢や、体系的な知識を習得するだけでなく、学んだ内容を社内に発信することで、組織全体の成長にも貢献していることが評価されました。





BIGLOBEは、変化の激しいIT業界において、社員の自律的な成長を積極的に支援しています。リスキリングやスキルアップを単なる個人の努力で終わらせず、オンライン学習プラットフォーム「Udemy Business」などの投資を行うことで、社員の挑戦を後押ししています。また、当社の新スローガン『好きが、未来を変えていく。』が示す通り、社員の内なる『好き』や情熱が未来を切り拓いていけるよう、環境づくりを推進してまいります。









Benesse Reskilling Award 2025の詳細は以下のWebページで閲覧可能です。

https://ufb.benesse.co.jp/award2025/





