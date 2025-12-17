「拭く」時代におさらば。「吹く」時代の最強ブロワー『嵐神NEO』の先行予約販売開始 応援購入サービスMakuakeにて12月26日(金)より
株式会社ケイヘブンズ(京都府京都市)は、2025年12月26日(金)、応援購入サービスMakuakeにて、過去にAmazon・楽天のブロワーカテゴリーで1位を獲得したSNSでも話題の“嵐神ブランド”から、待望のハイパワーモデルである「嵐神NEO」の先行予約販売を開始します。
嵐神NEO
嵐神NEO PV
参考URL： http://k.k-havens.com/ara-jin-neo
製品仕様
こんなお悩みありませんか？
もうタオルは必要ない
ルーフ
グリル
ボンネット
SNSで話題の嵐神ブランド
超高速ブラシレスモーター
1.25kgの物を吹き飛ばす威力
安全スイッチ搭載
バッテリー交換式で、無限に使える
安定した熱制御システム
高性能ESCシステム
長く使える、妥協なきタフ設計
さっと取り出してすぐ使える
だから、使い続けられる
使い方、無限大
製品仕様
■先行予約販売について
プロジェクト名：体感せよ！水滴がZEROになる、その『瞬乾』を！-嵐神NEO降臨
期間 ：2025年12月26日(金)～2026年2月8日(日)
詳細は株式会社ケイヘブンズが運営する下記サイトもご覧ください。
http://k.k-havens.com/ara-jin-neo
■株式会社ケイヘブンズについて
会社名 ： 株式会社ケイヘブンズ
所在地 ： 京都府京都市右京区西京極前田町10-18
代表者 ： 代表取締役 大石 江太
設立 ： 2019年11月
URL ： http://k.k-havens.com/
事業内容： 輸入販売、ウェブサイトの企画