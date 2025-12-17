株式会社ケイヘブンズ(京都府京都市)は、2025年12月26日(金)、応援購入サービスMakuakeにて、過去にAmazon・楽天のブロワーカテゴリーで1位を獲得したSNSでも話題の“嵐神ブランド”から、待望のハイパワーモデルである「嵐神NEO」の先行予約販売を開始します。


参考URL： http://k.k-havens.com/ara-jin-neo


■先行予約販売について

プロジェクト名：体感せよ！水滴がZEROになる、その『瞬乾』を！-嵐神NEO降臨

期間　　　　　：2025年12月26日(金)～2026年2月8日(日)

詳細は株式会社ケイヘブンズが運営する下記サイトもご覧ください。

http://k.k-havens.com/ara-jin-neo



■株式会社ケイヘブンズについて

会社名　： 株式会社ケイヘブンズ

所在地　： 京都府京都市右京区西京極前田町10-18

代表者　： 代表取締役　大石 江太

設立　　： 2019年11月

URL　　 ： http://k.k-havens.com/

事業内容： 輸入販売、ウェブサイトの企画