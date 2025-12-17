一般社団法人 日本相続対策研究所(所在地：東京都品川区、代表理事：本間 絵美子)は、『女性のための相続対策』セミナーを、2026年1月17日(土)より品川区立総合区民会館(きゅりあん)にて随時開催いたします。





女性相続セミナー





日本相続は、これまで10年以上にわたり5,000件以上の相続に関するご相談をお受けしてきましたが、その半数以上は女性からの相続相談。





・「家督思想の親の相続」

・「実親や義親の介護をした後の、遺産分割」

・「夫に先立たれた後の相続・生活と、義親との関係」





など、「娘・妻・母」という立場によって、女性は相続で特有の苦労や不利益が生じやすく、残念な思いをする相続になるケースは後を絶ちません。





相続を円満にするだけでなく、適正に相続してご自身の未来をも大切にするためには、普通の相続知識だけでなく、男性視点や親世代の相続観を把握し備えることが重要で、本セミナーでは、相続に関して女性が直面しやすい悩みや不安に寄り添いながら、その具体的な対策や心構えなど、現実的で実践的な知識を専門家がわかりやすくお伝えするものとなります。





講師は、これまで5,000件以上の相続相談を受けたり、数多くのコンサルティングを行ってきたりして、親子・夫婦・兄弟姉妹などさまざまな立場の葛藤を見てきた経験から、女性の視点に立ちながら、女性自身では気づきにくい視点や、相続の現場で実際に起きているリアルを踏まえた、役に立つ知識をお伝えしたいと考えています。









■内容(順不同

・なぜ女性相続セミナーを開催するのか(女性に特有の相続の問題について)

・女性が備えておくべき3つの相続と、知っておくべき相続の5つの知識(配偶者居住権など)

・相続で不利益を受けないために

・相続の見方・考え方が変わる歴史エピソード

・女性相続戦略。理解できなくても、男性視点・親世代の相続の考え方を知る

・高齢＋強固な家督思想のある親への対策









■セミナー概要

テーマ ： 女性のための相続対策セミナー

～女性に寄り添った視点で、相続の不安から解放される対策を考える～

日時 ： 2026年1月17日(土) 10:45～12:15 (受付10:35～)

対象者 ： 一般の方(女性限定)

講師 ： 本間 文也

開催場所： 品川区立総合区民会館(きゅりあん) 第3グループ活動室

(東京都品川区東大井5-18-1)

詳細URL ： https://jsr.or.jp/about_seminnar/for_female_1/









■講師プロフィール

一般社団法人 日本相続対策研究所 所長 本間 文也

エックスアイティー株式会社 代表取締役

東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長





【経歴】

2010年 NPO法人 関西事業再生支援センター 事務局長

2011年 NPO法人 BS経営研究所 所長

2016年 一般社団法人 日本相続対策研究所 所長

2024年 東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長

https://souzokutaisaku.jp/





ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、

公認 不動産コンサルティングマスター、ADR(裁判外紛争解決手続)調停人





【講演実績】

東京税理士協同組合(36時間研修講師)・東京土地家屋調査士会・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会・2020資産運用EXPO大阪・国家公務員共済組合連合会・警視庁職員互助組合・NTT DATA(JAバンク)・早稲田大学エクステンションセンター・大牟田法人会・パナソニックエレクトリックワークス(旧松下電工)労働組合・第一三共ビジネスアソシエ株式会社労働組合・LIFULL HOME'S Business・マネックス証券株式会社・保険会社・ハウスメーカー・不動産管理会社など





【取材協力歴】

NHK フジテレビ 読売新聞 朝日新聞 韓國日報 韓国経済新聞

税界タイムス 全国賃貸住宅新聞 月刊 家主と地主