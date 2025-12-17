株式会社エムズコミュニケイト(本社：東京都港区北青山、代表取締役：岡田 祐子)は、2025年12月、企業のポイントサービス・ポイントアプリ導入および既存制度の刷新を支援する「ポイントシステム導入ワンストップパッケージ」の提供を開始いたしました。

本サービスは、戦略設計(グランドデザイン)から最適ベンダーの選定、導入までを中立の立場で一貫して支援するもので、「どのシステムを選べばいいか分からない」「本当に効果が出るシステム導入になるか不安」といった企業の悩みに応え、無駄なコストと時間を省きながら、最短かつ最適な導入を実現する新たな支援モデルです。





サービス概念図





■ 提供の背景：従来の導入手法では、成果に結びつかない

従来、ポイントサービス、ポイントアプリの導入は「まずベンダーに相談する」というアプローチが一般的でしたが、

実際には以下のような課題が多く見られます。

・パッケージ価格は安かったが、最終見積りは想定外の見積りになった。

・複数ベンダーから提案を受けたが、比較判断のスキルがなく、社内の工数と時間ばかりが膨らみ、意思決定が進まなかった

・設計段階での詰めが甘く、導入後に「使いにくいシステム」になってしまった

こうした背景から、戦略視点を持ち、かつ中立な立場で導入をリードする支援の必要性が高まっています。









■ 本サービスが解決する3つのポイント

1. 【最適な選定】中立かつ専門的な立場で、ベンダー選定を支援

・システム提供を行わない立場から、目的に合う最適ベンダー1～3社を中立的に選定

・国内10社以上のポイント・アプリベンダーとのネットワーク

・各社の特徴・価格・機能比較をレポート形式で提供





2. 【成果につながる設計】“使われる制度”を事前に設計・検証

・ポイントは「ただの値引き」ではなく、「エンゲージメント戦略の要」

・制度が顧客視点で魅力的か・使いやすいか・継続性があるかを多角的にチェック

・成果につながるグランドデザインを設計(会員特典・UX・還元率設計など)





3. 【最短・最安の導入】時間とコストを最小限に

・要件のズレ、仕様変更、無駄な見積・比較工数を排除

・最終的にトータルコストがもっともリーズナブルな導入が可能

・社内説明や合意形成の支援も含め、導入全体を短期で前進





BEFORE → AFTER





■ 提供内容(標準パッケージ)

サービス名：ポイントシステム導入ワンストップパッケージ

対象企業 ：新規にポイント制度導入を検討中の企業・

既存制度の刷新・改善を検討中の企業

提供範囲 ：ポイント戦略設計／制度設計(グランドデザイン)／

UX・特典設計／ポイントサービスの法的・会計面／

システム・アプリ導入に向けた要件整理／RFP(提案依頼書)作成／

最適ベンダー選定／ベンダー選定後の仕様調整・会議同席／

導入プロジェクトのPMOまで

所要期間 ：最短2か月～

初期費用 ：規模・内容により個別見積、システム初期開発費は

システムベンダーによる









■ 標準パッケージの構成内容(最短2か月)

・ポイントサービス設計思想のワークショップ(エンゲージメント設計、ポイントサービス3.0視点)

・コストバランスの最適化シミュレーション(利用率、付与率、回収率の設計)

・顧客体験設計を含むグランドデザイン策定(制度設計／UI・UX／キャンペーン連携)

・最適なポイントシステム／アプリベンダーの選定・比較資料提供(1～3社)









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社エムズコミュニケイト

所在地 ： 東京都港区北青山2-12-15 G-FRONT AOYAMA 3F

設立 ： 2003年

代表者 ： 代表取締役 岡田 祐子

事業内容： ポイントサービス／ロイヤルティプログラムに関する戦略設計、

制度設計、CRM/LTV支援、顧客マーケティングコンサルティング

公式URL ： https://www.emscom.co.jp





エムズコミュニケイトは、ポイントサービスを専門にコンサルティングを行う国内唯一の独立系企業として、20年以上にわたり、流通、金融、メーカー、通信、インフラ、自治体など300社以上の企業・団体を支援してきました。

また、近年出版した著書『ポイントサービス3.0』( https://amzn.to/4eGs32m )は、「顧客との関係性を築く戦略資産としてのポイント」を提唱し、業界の“新たなスタンダード”として多くの支持を得ています。発売直後から大きな反響を呼び、丸善丸の内本店のビジネス(経営)書ランキングで第5位(2025年7月31日～8月6日)を記録、ポイント戦略のバイブルと評価をいただいております。

本パッケージは、こうした知見と実績を集約したものであり、“後悔しないポイントサービスの導入”を、時間・コストの両面から実現することを目指しています。