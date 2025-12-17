【矢野経済研究所プレスリリース】 SDV時代における車載関連アプリケーション市場に関する調査を実施（2025年）～2025年の国内車載関連アプリケーション市場規模は1,068億円は見込む～
株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越 孝）は、国内の車載関連アプリケーション市場を調査し、OEM（自動車メーカー）やTier1・Tier2等（自動車部品サプライヤー）、ソフトウェア開発ベンダーにおける車載プラットフォームおよび車載アプリケーションの開発動向、E/Eアーキテクチャおよび車載アプリケーションビジネスの動向、今後の方向性等を明らかにした。
ここでは、2030年までの車載関連アプリケーション市場規模の推移・予測について、公表する。
1. 市場概況
SDV（Software Defined Vehicle）の実現に向けた研究開発により、車は単なる移動手段としての位置づけから、運転者や同乗者に対して情報提供や操作機能を提供する存在に進化する。車載アプリケーションは車両内で動作するソフトウェアとして、運転することでワクワクする体験ができる価値の創出を実現しようとしている。
本調査における車載関連アプリケーション市場は、車載アプリケーション（情報系アプリ+ボディ系アプリ+車両制御およびADAS系アプリ）および車載プラットフォーム（ミドルウェア+ビークルOS+HAL（統合化層））を対象としている。
車載関連アプリケーション市場規模は、2022年が前年比198.1％の103億円、2023年は同285.4％の294億円、2024年は同193.2％の568億円と順調に拡大を続けている。OEM（自動車メーカー）各社はまず車載プラットフォームの開発を継続的に進めていることから、2024年の車載アプリケーションおよび車載プラットフォームの構成比は、車載アプリケーションが構成比25％、車載プラットフォームが同75％と推計した。
2．注目トピック～車載プラットフォーム及び車載アプリケーションにおけるアーキテクチャの変遷
本調査では、2025年／2028年／2030年における車載関連アプリケーションに関するアーキテクチャ（Architecture）の予測を行った。
アーキテクチャの模式図変遷が示すように、2025年には多くのOEM（自動車メーカー）においてECU（Electronic Control Unit）ごとに機能分割したドメインベースのE/E（Electrical/Electronic）アーキテクチャを採用する形となる。他方、車載プラットフォームも機能ごとにサイロ化（連携が取れずに分断されている状態）しており、OTA（Over The Air：無線データ通信によるアプリ更新）などを含めて未成熟な状態にある。
2028年になると、従来ボディ系や情報系をカバーしてきた、ドメイン間の連携をとる統合化層（HAL:Hardware Abstraction Layer）のカバー範囲が、ADAS系（Advanced Driver-Assistance Systems：先進運転支援システム）まで広がっていく見込みである。ADAS系は車両制御系に関与するためASIL（Automotive Safety Integrity Level：自動車安全水準）上、CおよびDにあたり、実現に際してはミドルウェアの役割が極めて重要となるため、ソフトウェア開発ベンダーと連携した動きが求められ、その一環としてSoC（System on Chip）などの利用も出てくると考えられる。
2030年には、ボディ系のハードウェアが従来のドメイン型からゾーン型へと移行していく点が最も大きな変化となる。現状、SoCは高額であり、費用対効果の面から搭載は難しいのが実情である。しかし、2030年までにはSoCの価格低下が進むとみており、車両4か所（前方・右側／前方・左側／後方・右側／後方・左側）にゾーンECUとして分散・搭載することが可能になると予測する。
