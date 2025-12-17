「ライトストレージ青葉市ヶ尾店」における屋内セルフストレージの施設開発支援及び運営事業サポートに関するお知らせ
セルフストレージ（トランクルーム等のレンタル収納スペース）に関する運営サービス・施設開発事業を展開する株式会社パルマ（以下「当社」）と、東電用地株式会社（以下「東電用地」）は、東電用地が新規事業として開始するセルフストレージブランド「ライトストレージ」について、セルフストレージ運営の管理受託契約を締結しBPO業務を受託することになりましたので、お知らせいたします。
当社は創業以来、セルフストレージ業界に特化し、収納代行・滞納保証、管理運営のBPO業務、施設開発・販売など、事業者の運営効率化や投資機会創出を多面的に支援してまいりました。
現在、業界450社以上、13.5万件以上の契約にご利用いただき、「セルフストレージ運営の相談はまずパルマへ」と言われる、業界のプラットフォーム企業として独自のサービスを展開しています。
一方、東電用地は、東京電力グループにて主として「送電線、変電所、鉄塔、電柱に関わる土地の業務」を担っておりますが、「ライトストレージ青葉市ヶ尾店（所在地：神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1054-1森田屋ビル2階）」が自社ブランド初のセルフストレージ施設となります。
当社は、以下の通り東電用地に対して開発工事およびBPOサービスを提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337207&id=bodyimage1】
東電用地のセルフストレージ施設「ライトストレージ青葉市ヶ尾店」（公式HP：https://light-storage.com/）は、2025年12月20日 （土曜日）にグランドオープンを予定しており、20、21日の2日間で、東電用地と当社が共同で内覧会を開催予定です。
■「ライトストレージ青葉市ヶ尾店」グランドオープン記念内覧会
・開催日時：2025年12月20日 （土曜日）、12月21日 （日曜日）
・開催時間：9時～18時まで
・開催場所：神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1054-1森田屋ビル2階
※事前予約なしでの来場も可能ですが、参加者が多数の場合、事前予約を頂いた方を優先してご案内いたします。
※事前予約希望の方は、下記フリーダイヤルまたはフォームより来場予定時間をお申し付けください。
お問い合わせフリーダイヤル：0120-388-438（株式会社パルマ 収納庫受付センター）
お問い合わせフォーム
（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeypaEp4EwpTdFQRX62UZk7iSuBg_BCZciobQU_4F2XHdx3Ug/viewform）
当社は、東電用地のセルフストレージ事業の運営効率向上と安定、セルフストレージ利用者の手続きの迅速化・簡略化から事業拡大に向けて貢献してまいります。
【東電用地株式会社について】
代表者 ：代表取締役社長 西村 幸治
本社所在地：東京都荒川区西日暮里二丁目25-1 ステーションガーデンタワー5階
資本金 ：100,000,000円
株主：東京電力パワーグリッド株式会社100％
URL：https://tepco-youchi.co.jp/
【株式会社パルマについて】
代表者 ：代表取締役社長 木村 純一
本社所在地：東京都千代田区麹町四丁目５-20 KSビル５階
資本金 ：600,318,456円
上場取引所 ：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード：3461
URL：https://www.palma.jp
