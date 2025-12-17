変圧器用電流＆電圧監視装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（ブッシング監視、ガス分析装置、部分放電監視）・分析レポートを発表
2025年12月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「変圧器用電流＆電圧監視装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、変圧器用電流＆電圧監視装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の変圧器用電流・電圧監視装置市場は、2024年に約22.01億米ドル規模で評価され、2031年には約35.91億米ドルへ拡大すると予測されており、レビュー期間中の年平均成長率は7.3％とされています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策適応を分析し、それらが競争環境、地域経済、サプライチェーンの強靱性に与える影響を多角的に評価しています。変圧器用電流・電圧監視装置は、変圧器内部の電気状態を継続的に監視し、異常の予防、性能向上、信頼性および運転効率の最適化を実現する重要な設備です。
本レポートは、メーカー別、地域・国別、種類別、用途別に市場を詳細に分析し、定量データと定性的評価を組み合わせて市場全体の構造を明らかにしています。市場環境が急速に変動する中で、競争状況、需給動向、需要に影響を及ぼす主要因を体系的に整理し、2025年における主要企業の市場シェア推計や製品例も提示しています。
________________________________________
本調査の主な目的は、世界および主要国市場の機会総量の把握、変圧器用電流・電圧監視装置の成長可能性評価、製品別および用途別の将来需要予測、そして市場競争に影響を与える要因の分析です。
企業別プロファイルでは、GE、Hitachi ABB、Siemens、Doble Engineering Company、Eaton、Weidmann、Mitsubishi、Qualitrol、Koncar、Schweitzer Engineering Laboratories などが取り上げられ、売上数量、収益、製品ライン、価格、粗利益、地理的展開、技術革新などの視点から詳細に分析されています。また、市場の推進要因や制約要因、新製品投入や認証に関する重要な洞察も提供されています。
________________________________________
市場セグメントは種類別にブッシング監視、ガス分析装置、部分放電監視、その他の項目に分類され、それぞれのセグメントにおける消費額、販売数量、成長率が2020年から2031年まで予測されています。
用途別では、電力用変圧器、配電用変圧器、その他に分類され、電力インフラの拡大や老朽化対策の需要増により、いずれの用途においても継続的な成長が見込まれています。特に電力用変圧器向けの監視装置は、安全性と効率性の確保の観点から最も需要が高い分野として位置づけられています。
________________________________________
地域別の分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域を対象に、市場規模、消費額、販売数量、成長率を整理しています。
北米は高度に整備された電力インフラを背景に安定した需要があり、欧州では再生可能エネルギー導入拡大に伴って変圧器監視装置の重要性が高まっています。
アジア太平洋地域は電力需要の急増とインフラ投資の活発化により最も高い成長が期待され、特に中国やインドが大きな市場として注目されています。
________________________________________
市場ダイナミクスでは、推進要因として電力インフラの老朽化対策、送配電網の高度化、設備監視の自動化・デジタル化の進展が挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「変圧器用電流＆電圧監視装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、変圧器用電流＆電圧監視装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の変圧器用電流・電圧監視装置市場は、2024年に約22.01億米ドル規模で評価され、2031年には約35.91億米ドルへ拡大すると予測されており、レビュー期間中の年平均成長率は7.3％とされています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策適応を分析し、それらが競争環境、地域経済、サプライチェーンの強靱性に与える影響を多角的に評価しています。変圧器用電流・電圧監視装置は、変圧器内部の電気状態を継続的に監視し、異常の予防、性能向上、信頼性および運転効率の最適化を実現する重要な設備です。
本レポートは、メーカー別、地域・国別、種類別、用途別に市場を詳細に分析し、定量データと定性的評価を組み合わせて市場全体の構造を明らかにしています。市場環境が急速に変動する中で、競争状況、需給動向、需要に影響を及ぼす主要因を体系的に整理し、2025年における主要企業の市場シェア推計や製品例も提示しています。
________________________________________
本調査の主な目的は、世界および主要国市場の機会総量の把握、変圧器用電流・電圧監視装置の成長可能性評価、製品別および用途別の将来需要予測、そして市場競争に影響を与える要因の分析です。
企業別プロファイルでは、GE、Hitachi ABB、Siemens、Doble Engineering Company、Eaton、Weidmann、Mitsubishi、Qualitrol、Koncar、Schweitzer Engineering Laboratories などが取り上げられ、売上数量、収益、製品ライン、価格、粗利益、地理的展開、技術革新などの視点から詳細に分析されています。また、市場の推進要因や制約要因、新製品投入や認証に関する重要な洞察も提供されています。
________________________________________
市場セグメントは種類別にブッシング監視、ガス分析装置、部分放電監視、その他の項目に分類され、それぞれのセグメントにおける消費額、販売数量、成長率が2020年から2031年まで予測されています。
用途別では、電力用変圧器、配電用変圧器、その他に分類され、電力インフラの拡大や老朽化対策の需要増により、いずれの用途においても継続的な成長が見込まれています。特に電力用変圧器向けの監視装置は、安全性と効率性の確保の観点から最も需要が高い分野として位置づけられています。
________________________________________
地域別の分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域を対象に、市場規模、消費額、販売数量、成長率を整理しています。
北米は高度に整備された電力インフラを背景に安定した需要があり、欧州では再生可能エネルギー導入拡大に伴って変圧器監視装置の重要性が高まっています。
アジア太平洋地域は電力需要の急増とインフラ投資の活発化により最も高い成長が期待され、特に中国やインドが大きな市場として注目されています。
________________________________________
市場ダイナミクスでは、推進要因として電力インフラの老朽化対策、送配電網の高度化、設備監視の自動化・デジタル化の進展が挙げられています。