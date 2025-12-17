テストカバレッジ分析向け人工知能市場、2029年に39.7億ドル規模へ拡大見通し
2025年時点における市場規模と成長状況
人工知能を活用したテストカバレッジ分析市場は、ここ数年で急速な拡大を続けている。市場規模は2024年に13.4億ドルと評価され、2025年には16.7億ドルに達すると見込まれており、年平均成長率は24.6％に達している。これまでの成長は、開発運用およびアジャイル手法の普及、ソフトウェアアプリケーションの高度化・複雑化、短期間でのリリース要求の高まり、品質とコスト効率を重視する動きの強化、ならびに開発パイプラインから生じるデータ量の増加などが主な要因となっている。
今後数年間における市場拡大の見通し
テストカバレッジ分析向け人工知能市場は、今後も顕著な成長を示すと予測されている。市場規模は2029年までに39.7億ドルへ拡大し、年平均成長率は24.2％に達する見通しである。この予測期間中の成長要因としては、ソフトウェア開発における人工知能と機械学習の統合拡大、予測分析の採用増加、開発初期段階でのテスト手法需要の高まり、効率的な開発運用体制への要求増大、デジタル変革およびソフトウェア信頼性への関心強化などが挙げられる。注目される動向としては、自動テスト生成における生成型人工知能の進展、予測型品質エンジニアリングモデルの構築、リスクに基づくテスト優先順位付けの高度化、分析機能の開発者向け統合開発環境への組み込み、テストデータと本番運用監視データの統合などが進展している。
市場成長を支える主要な推進要因
テストカバレッジ分析向け人工知能市場の成長を後押ししている重要な要因の一つが、クラウド型アプリケーションの利用拡大である。クラウド型アプリケーションは、遠隔サーバー上で稼働し、個別端末へのインストールや保守を必要とせず、インターネット経由で利用されるソフトウェアである。拡張性、コスト効率、遠隔アクセスの容易さ、リアルタイムでの共同作業やデータ管理への対応力により、利用が急速に拡大している。これらの環境において、テストカバレッジ分析向け人工知能は、ソフトウェアテスト工程を自動的に分析・追跡・最適化し、包括的な検証範囲の確保、品質向上、迅速なリリースサイクルの実現に貢献している。米国のソフトウェア企業が2024年3月に公表した調査によると、複数クラウドの利用率は2023年の87％から2024年には89％へと上昇しており、クラウド活用の拡大が市場成長を促進している。
市場を牽引する主要企業
テストカバレッジ分析向け人工知能市場における主な企業は以下の通りである。
・キーサイトテクノロジーズ
・パーフォースソフトウェア
・ソナーソース
・トリセンティス
・ハーネス
・スマートベアソフトウェア
・クラウドビーズ
・パラソフト
・カタロン
・セントリー
世界市場における今後の注目トレンド
人工知能を活用したテストカバレッジ分析分野では、生成型人工知能を活用した革新的なソリューション開発が進んでいる。これらの技術は、予測型テスト選定の高度化、テストケース生成の自動化、コード品質に潜む潜在リスクに関する高度な洞察を開発チームへ提供することを目的としている。生成型人工知能は、高度な機械学習モデル、大規模言語処理、コード分析を組み合わせ、テストスイートを自律的に生成・最適化すると同時に、検証が必要な問題領域を予測する。2025年5月には、米国のソフトウェアテスト企業が、自律型人工知能エージェントを活用した新たな応用技術を発表し、複雑な応用プログラム接続試験の作成と管理を自動化した。この技術により、従来手法と比較して最大90％の手作業削減が可能となり、自動テストの効率性向上が実現されている。
市場レポートにおけるセグメント構成
本レポートにおけるテストカバレッジ分析向け人工知能市場は、以下の区分で構成されている。
1. 構成要素別：ソフトウェア、サービス
2. 導入形態別：オンプレミス、クラウド
3. 企業規模別：中小企業、大企業
4. 用途別：ウェブアプリケーション、モバイルアプリケーション、組み込みシステム、クラウド型アプリケーション、その他
5. 利用分野別：金融・保険、医療、情報通信、小売・電子商取引、製造業、その他
サブセグメント
・ソフトウェア：人工知能搭載試験ツール、自動試験ソリューション、性能試験ソフト、機能試験ソフト
・サービス：試験サービス提供、コンサルティング、運用管理、保守および支援
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ