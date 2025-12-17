国内ISV初、音声×生成AI「YouWire」、ネットワールドがAWS Marketplaceで提供開始
株式会社ギークフィード（本社：東京都台東区、代表取締役：内 信史）が提供する音声認識 × 生成AIプラットフォーム「YouWire（ユーワイヤー）」が株式会社ネットワールド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：芹澤 朋斉）を通じて、AWS Marketplaceの「DSOR（Delegated Seller of Record）」モデルで提供開始されました。
DSOR は、独立系ソフトウェア企業（ISV）に代わり、販売代理店が AWS 公式ストアへ製品を出品できる仕組みです。この度、ギークフィードは 国内ISVとして初めて本モデルを採用し、AWS Marketplaceでの提供を実現しました。
ネットワールドが DSORモデルでYouWireを出品することで、より多くの企業が導入しやすくなります。主なメリットは以下のとおりです。
・AWSの契約・請求に「まとめて」導入できる
既存のAWS契約に統合されるため、総務・経理処理が簡素化され、購買フローの負担が軽減されます。
・AWSチャネルパートナー経由での購入が可能
企業は、普段利用しているAWSパートナーとの関係を活かしながら導入でき、調達の一貫性と安心感が向上します。
・特別価格（プライベートオファー）に対応
契約条件や価格を企業ごとに柔軟に調整でき、導入コストを最適化しやすくなります。
■ビジネス音声蓄積・活用プラットフォーム「YouWire」について
YouWireは、会議・商談・電話など、あらゆるビジネス音声を自動でテキスト化し、生成AIと連携することにより、要約・チェック・分析処理をワンストップで実行する業務改善プラットフォームです。
音声データを一元管理し、組織全体のナレッジ資産として活用できる形へ変換することで、業務効率化・品質向上・コンプライアンス強化を支援します。
■主な機能
・議事録の自動生成（会議内容の整理・抜け漏れ防止）
・商談内容の要点抽出（営業活動の標準化・再現性向上）
・通話の自動記録と全文検索（ナレッジ活用の高速化）
・不適切発言の自動検知（パワハラ・セクハラ対策の強化）
・金融商品説明のチェック（説明義務の遵守支援）
・カスタマーハラスメントのログ化（顧客対応品質の向上）
YouWireはさらに、CRM（顧客管理）・SFA（営業支援）・Slack などの主要業務ツールと連携し、組織内での情報共有やワークフローを効率化します。
また技術力も高く評価されており、総務省後援 「ASPICクラウドアワード」にて 2021年・2023年に総合グランプリを受賞しました。国内でも数少ない、“音声 × 生成AI × コンプライアンス” を網羅するプラットフォームとして注目されています。
■今後の展望
ギークフィードは今後も、AWS Marketplace を活用した新たな提供モデルの拡大に取り組み、企業のクラウド利活用と業務プロセスの高度化を継続して支援してまいります。
■YouWireのサービスページと導入事例
YouWireサービスページ https://www.youwire.jp/
YouWire導入事例 https://www.geekfeed.co.jp/casestudy
■ギークフィードについて会社名 株式会社ギークフィード
代表 内 信史
事業内容 ソフトウェア受託開発、AWSコンサルティング、構築、運用保守、自社開発サービスのSaaS提供、機械学習を利用した開発
設立 2011年05年17日
所在地 東京都台東区小島2-20-7 扶桑御徒町ビル2F
会社HP https://www.geekfeed.co.jp/
YouWireHP https://www.youwire.jp
SylphinaHP https://www.sylphina.jp/
Amazon Connect専用技術ブログ「Build AmazonConnect」 https://ac.geekfeed.co.jp
【本件に関する問い合わせ先】
会社名 株式会社ギークフィード
電話番号 03-3863-6754
Eメール contactme@geekfeed.co.jp
※ギークフィード、SylphinaおよびYouWireは、株式会社ギークフィードまたはその関連会社の商標です。
※アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWS、AWS Partner Network、APN、Amazon Connect およびAmazon Web Services ロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337177&id=bodyimage1】
