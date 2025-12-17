世界の抗核抗体検査市場、2031年に49.2億米ドル規模へ拡大 ― CAGR 15％が示す高成長診断分野の将来像
Panorama Data Insightsが新たに発表した調査レポートによると、世界の抗核抗体（ANA）検査市場は、2022年の約14億米ドルから2031年には49.2億米ドルへと大幅な収益拡大が見込まれています。2023年から2031年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は15％とされており、体外診断（IVD）分野の中でも特に高い成長ポテンシャルを持つ市場として注目されています。この成長は、自己免疫疾患の診断ニーズの拡大、医療アクセスの向上、検査技術の高度化といった複数の要因によって支えられています。
抗核抗体（ANA）検査の医療的意義
抗核抗体検査は、自己免疫疾患が体内で発症しているか、また臓器や組織にどの程度影響を及ぼしているかを評価するための重要な血液検査です。ANA検査では、血清中に存在する抗核抗体の有無や量を調べることで、全身性エリテマトーデス（SLE）、強皮症、シェーグレン症候群、混合性結合組織病など、さまざまな自己免疫疾患の診断補助として活用されます。人間の免疫システムは本来、細菌やウイルスといった外敵から身体を守るために抗体を生成しますが、自己免疫疾患ではこの仕組みが誤作動し、自身の細胞や核成分を攻撃してしまいます。ANA検査は、この異常を可視化する上で不可欠な役割を果たしています。
自己免疫疾患の増加が市場成長を後押し
世界的に自己免疫疾患の有病率が増加していることは、ANA検査市場拡大の最大の推進要因の一つです。高齢化の進行、生活習慣の変化、環境要因、遺伝的要素などが複雑に絡み合い、自己免疫疾患の診断件数は年々増加傾向にあります。これにより、早期診断と治療方針決定を支援する検査として、ANA検査の需要が急速に高まっています。特に、初期症状が非特異的で見逃されやすい疾患において、スクリーニング検査としての重要性が再認識されています。
検査技術の進化と精度向上
ANA検査分野では、技術革新も市場成長を力強く支えています。従来主流であった間接蛍光抗体法（IFA）に加え、酵素免疫測定法（ELISA）や自動化された免疫アッセイシステムの導入が進んでいます。これにより、検査の再現性、処理速度、標準化が大きく向上し、臨床現場での利便性が高まりました。また、デジタル画像解析やAI技術の応用により、結果判定の客観性が強化されつつあり、検査精度のさらなる改善が期待されています。こうした技術的進歩は、検査件数の増加と市場価値の拡大に直結しています。
医療インフラ拡充と新興国市場の台頭
先進国のみならず、新興国における医療インフラの整備もANA検査市場の成長を加速させています。アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ地域では、医療施設の拡充、診断機器への投資、自己免疫疾患に対する認知度向上が進んでいます。これにより、これまで十分に検査が行われてこなかった地域でもANA検査の導入が進み、市場の裾野が大きく広がっています。Panorama Data Insightsの分析では、これらの地域が今後の市場成長を牽引する重要な成長エンジンになると示唆されています。
予防医療と早期診断ニーズの高まり
近年、医療の焦点は治療中心から予防・早期診断へとシフトしています。自己免疫疾患は早期に発見し、適切な管理を行うことで、重篤な臓器障害や生活の質（QOL）の低下を防ぐことが可能です。この流れの中で、ANA検査は症状が顕在化する前段階でのリスク評価ツールとしての価値を高めています。健康診断や専門外来での検査導入が進むことで、検査頻度の増加と市場規模の拡大が同時に進行しています。
