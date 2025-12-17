エヌ・エイ・シー・ケアの「メタボ直前期通知サービス」、 栃木県壬生町の保健事業として9年連続で採用
ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は同社の提供する「メタボ直前期通知サービス」が、栃木県壬生町の実施する「令和7年度早期介入保健指導業務」として採用されたことを2025年12月17日に発表しました。壬生町では、エヌ・エイ・シー・ケアの提供する「メタボ直前期通知サービス」を採用するのは9年連続となります。
【実施の背景】
壬生町は栃木県央南部に位置し、東京から北へ約90キロメートルの距離にあります。東と南は下野市、西は栃木市、北は鹿沼市および宇都宮市と接しています。町内には東武宇都宮線の駅が4つあり、さらに北関東自動車道の壬生インターチェンジが東北自動車道と接続しているため、広域交通の利便性が高い地域です。
壬生町では、第3期データヘルス計画における生活習慣病関連の課題に対応するため、特定健診受診者の有所見者割合や特定保健指導対象者割合、メタボリックシンドローム該当者・予備群の増加率などを指標とした目標に取り組んでいます。「早期介入保健指導」はその施策の一つであり、保健指導対象となる予備群の方に対して通知を送付し、早期の介入を図っています。
【エヌ・エイ・シー・ケアの「健診データを活用した個別受診勧奨・通知サービス」とは】
エヌ・エイ・シー・ケアの「健診データを活用した個別受診勧奨・通知サービス」は、保険者からお預かりした健診データを突合・分析し、個人の複数年の健診結果に基づいて自動生成される、個人のリスクに対応した個別の生活習慣改善アドバイスを送付できるサービスです。
通知シートには過去から直近の健診結果推移が一目でわかるようなグラフが表示され、自分自身の健康状態の変化を自覚しやすいようになっています。自身の健診結果に基づいた勧奨シートやアドバイスシートが手元に届くことで、健診受診の必要性を「自分ごと」として捉え、毎年の健診受診や、生活習慣改善等の行動変容を促します。
【壬生町の取組み】
今回、壬生町では「腹囲があと数センチ増えるとメタボに該当する可能性がある方」など、次回健診でメタボ該当が予測される対象者を抽出し、健診結果データを活用した生活習慣改善のための「個別アドバイスシート」を送付します。このシートには、過去から現在までの健診結果がグラフで表示され、個人の健康状態や推移を一目で確認できます。さらに、糖尿病専門医監修による、日常生活に取り入れやすい簡単で具体的な改善アドバイスも掲載しています。
壬生町は、健診前に住民が自身の健康状態を把握し、メタボへの移行防止や改善を促すことで、メタボ対象者の減少と特定保健指導実施率の向上を目指しています。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。
企業向けサービスでは、「健康経営（R）」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
※ 「健康経営（R）」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健診データを活用したデータ分析・通知事業」詳細： https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
「レセプトデータを活用した保健事業の推進および介入・通知事業」詳細：https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
壬生町役場 ホームページ： https://www.town.mibu.tochigi.jp/
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 データA&Nサービス部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
