株式会社サンクユー、BtoB-EC導入を「補助金」で実現した成功事例を公開 ― 500万円の壁を突破した3社の実例と、採択率を高める申請の秘訣を解説 ―
株式会社サンクユー（東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を「費用負担の大きさ」で諦めてしまう企業向けに、補助金を活用して導入を成功させた3つの事例と、採択されるためのポイントを解説した最新コラム【BtoB-EC導入の『費用』で諦めない。補助金活用で500万円の壁を越えた3つの成功事例と申請の秘訣】を公開しました。
BtoB-ECの導入には、要件の複雑化により300～500万円以上となるケースも多く、「費用が理由で導入を見送った」という企業は少なくありません。
本コラムでは、補助金を活用して導入コストを大幅に削減した実例をもとに、諦めなくていい理由をわかりやすくまとめています。
■背景：費用ハードルの高さが、BtoB-EC導入の最大の障壁に
製造業・卸売業・印刷業など、BtoBの受発注は複雑で、顧客別価格・掛率・承認フロー・CSV連携など高度な要件が求められます。
そのため、
・初期費用が高く見えて踏み切れない
・社内稟議が通らない
・導入効果が見えず投資判断ができない
といった課題が多くの企業で発生しています。
今回のコラムでは、「補助金を活用すれば、費用の問題は乗り越えられる」という視点から、実際に成功した事例を紹介しています。
■紹介している「3つの成功事例」
・事例1：製造業A社
IT導入補助金を活用し、300万円超のBtoB-ECを導入。
結果、注文処理時間が半分に削減され、営業効率が大幅向上。
・事例2：卸売業B社
複雑な顧客別価格・掛率に対応したECを構築。
補助金により負担を抑えながら、FAX受注からの脱却を実現。
・事例3：印刷会社C社
顧客専用の再注文ECを新設し、リピート率が向上。
補助金活用で財務負担を最小限に抑えた。
いずれの企業も、費用の壁を越えることで業務効率化・売上向上の成果を得ています。
■ コラムはこちら
BtoB-EC導入の「費用」で諦めない。補助金活用で500万円の壁を越えた3つの成功事例と申請の秘訣
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/dont_give_up_on_b2b_ec_due_to_cost/
■補助金申請の成功ポイントも徹底解説
コラムでは、以下のような「採択率を高める考え方」も紹介しています。
・補助金に適した機能要件の整理方法
・導入目的を数字で説明する“効果指標”の作り方
・BtoB-ECが業務効率化に貢献するロジックのまとめ方
・申請書で落ちやすいポイントと回避策
申請経験がない企業でも理解しやすい内容になっています。
■サンクユーは「補助金を活用したBtoB-EC導入」を多数支援
サンクユーでは、EC-CUBEによるBtoB-EC構築とあわせて、補助金導入に必要な以下の支援も提供しています。
・要件整理・見積作成サポート
・申請のための事業計画アドバイス
・補助金要件に適合したシステム構成の提案
・採択後のEC構築～運用支援まで一括対応
「費用が理由でBtoB-ECを諦めていた企業」が再検討し、導入に踏み切るケースが増えています。
■BtoB-EC導入費用で悩んでいる企業様へ
・費用が高くて稟議が通らない
・補助金が使えるかわからない
・自社に最適なECの規模や要件を知りたい
そのような企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
成功事例を踏まえ、最適な導入プランをご提案いたします。
※本コラムでは過去の実績をご紹介しておりますが、現在の補助金制度によっては、BtoB-ECが申請対象外となる場合がございます。
