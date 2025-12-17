脱炭素経営企業、RE100参加企業等のお客様に対してNon-FIT太陽光発電によるグリーン電力と環境価値をお届けする株式会社クリーンエナジーコネクト（代表取締役：内田鉄平、以下「クリーンエナジーコネクト」）は、発電を行っているNon-FIT太陽光発電所が、合計2,500箇所になりましたのでお知らせします。





クリーンエナジーコネクトは、FIT制度（固定価格買取制度）を活用しない小規模な低圧太陽光発電所を開発・運営し、オフサイトコーポレートPPAサービス等を活用して、追加性のある再生可能エネルギーをお客様にお届けすることで、お客様企業の脱炭素・RE100の目標達成にスピーディーに対応しています。

合計2,500箇所のNon-FIT太陽光発電所は、全国で25都道府県335市町村の広域に分散設置しており、発電所ポートフォリオとして天候による発電量の変動の抑制、災害等のリスク分散を図っています。2,500箇所の発電所で発電された電気と環境価値は、オフサイトコーポレートPPAサービス等のお客様企業にお届けしており、お客様の脱炭素・RE100の目標達成に貢献しています。2,500箇所の発電所の総発電量は2億3,600万kWh/年、CO2削減量は10.7万t-CO2/年となる予定です。

クリーンエナジーコネクトでは、発電所の開発から保守の状況、発電状況、お客様のCO2削減状況まで、少人数で効率的に一元管理すること（プロジェクトマネジメント、アセットマネジメント、データ分析・活用）が可能なシステム「CEC-Cloud®」を独自に開発・運用・改良することで、小型の太陽光発電所をスピード感を持って開発して、安定的な発電を維持し、お客様の計画的なCO2削減を実現しています。

「CEC-Cloud®」では、独自に開発した遠隔監視装置を発電所に設置しており、リアルタイムで発電状況等をモニタリングすることが可能で、オフサイトコーポレートPPAサービスを契約頂いているお客さまにも、CO2削減量・発電状況等のデータを、GXモニター®やGXマネージャー®等の脱炭素見える化サービスを通じてご提供しています。









また、2,500箇所の発電所のうち、2,175箇所（全国で25都道府県321市町村の地域）の発電所に「備えるコンセント®」を導入・設置しており、発電所の設置地域で、災害等により停電が発生した際に、発電所の周辺にお住まいの地域住民の皆さまが、太陽光発電で発電した電気を利用できる仕組みを構築しています。クリーンエナジーコネクトは、今後もお客様と共に、発電所の設置地域のレジリエンス向上にも貢献してまいります。





クリーンエナジーコネクトは、脱炭素経営企業・RE100参加企業等のお客さまにとって最適なグリーン電力の導入計画の立案から実行支援、そして導入後の効果検証および目標達成までのグリーン電力ソリューションをスピーディーかつ柔軟にワンストップで提供する会社です。

現在、Amazon様、第一生命保険様、NTTグループ様、野村不動産グループ様、長瀬産業様、スギホールディングス様、富士フイルム様、Google様、アズビル様、三菱地所様、千葉大学様、中国銀行様、東急様等の大手企業様の脱炭素・RE100の目標達成をサポートしており、将来は、太陽光発電に蓄電池や風力発電、BEMS等を組み合わせることにより、24時間365日でリアルタイム（アワリーマッチング）での再生可能エネルギーの利用率向上（24/7 Carbon Free Energy ）を進めるなど、お客様の脱炭素、RE100の目標達成のために、最先端のグリーン電力ソリューションを提供し続けることで、気候変動問題の解決に向けた具体的かつ実効的な取り組みを実現してまいります。

Non-FIT太陽光発電所の開発パートナー企業様を募集

クリーンエナジーコネクトは、お客様の脱炭素・RE100の目標達成にお応えするため、Non-FIT太陽光発電所のさらなる開発拡大を計画しており、全国の各エリアでNon-FIT太陽光発電所の開発をご協業して頂けるパートナー企業様（開発会社様）を募集しております。ご協業頂ける開発会社様は、お気軽にinfo@cleanenergyconnect.jpまでご連絡ください。

採用について

クリーンエナジーコネクトでは、お客様の脱炭素・RE100の目標達成にお応えするため、採用活動を強化しています。下記のポジションにご関心のある方は、ぜひお問合せ下さい。

・法人のお客様向けの脱炭素・グリーン電力ソリューションのコンサルティング営業のプロジェクトマネージャー

・再エネ発電所の開発のプロジェクトマネージャー

・再エネ発電所のO&Mのプロジェクトマネージャー

・資金調達（プロジェクトファイナンス）のプロジェクトマネージャー

・CEC-Cloud®のシステム開発のプロジェクトマネージャー

・エネルギーDX･発電所運営の効率化のデータオペレーションストラテジスト

・事業開発のプロジェクトマネージャー

>> クリーンエナジーコネクト 採用ページ

会社概要

会社名：株式会社クリーンエナジーコネクト

所在地：東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル

代表者：代表取締役 内田 鉄平

事業概要：法人向けグリーン電力ソリューション事業、Non-FIT再エネ発電事