動画背景置換人工知能（AI）市場、2029年までに38.5億米ドル規模に到達、CAGR21.4%
動画背景置換人工知能（AI）市場の推定市場規模はどの程度か
動画背景を置き換える人工知能（AI）関連市場は、近年大きな成長を遂げている。2024年に14.6億米ドルであった市場規模は、2025年には17.7億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は21.8％と見込まれている。過去期間における成長要因としては、リモート型ビデオ会議需要の増加、メディア業界におけるバーチャルプロダクション技術の活用拡大、オンライン学習プラットフォームへの依存度上昇、ゲームやエンターテインメント分野でのライブ配信普及、そして高度な動画編集ニーズの高まりが挙げられる。
今後の予測では、動画背景置換人工知能（AI）市場はさらに大きく拡大すると見込まれている。2029年には市場規模が38.5億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は21.4％になると予測されている。成長を後押しする要因には、AI搭載動画ツールの利用増加、ハイブリッドワーク文化の定着による仮想背景需要の拡大、ソーシャルメディア向けコンテンツ制作の活発化、ポストプロダクションや映画編集分野におけるAI活用の拡大、クラウド型動画プラットフォームとのAI統合の進展が含まれる。予測期間における主なトレンドとしては、リアルタイム映像処理技術の進化、AIベースのセグメンテーションアルゴリズムの革新、背景置換向け深層学習技術の高度化、バーチャルスタジオおよび制作環境における研究開発の継続、拡張現実および複合現実技術との統合が挙げられる。
動画背景置換人工知能（AI）世界市場成長を促進する主な要因
動画背景置換人工知能（AI）市場は、動画コンテンツ制作需要の拡大を背景に成長が見込まれている。動画コンテンツ制作とは、情報共有やストーリーテリング、デジタルプラットフォーム上で視聴者を引き付けることを目的として、動画の撮影、編集、共有を行うプロセスを指す。動画コンテンツ制作の増加は、理解しやすく魅力的なデジタルコンテンツへの需要拡大と密接に関連しており、個人や企業がメッセージ伝達やオンラインでの存在感向上のために動画を主要な手段として選択していることが背景にある。動画背景置換AIは、背景の自然な変更や除去を可能にし、編集工程を簡素化するとともに、複雑なスタジオ設備を必要とせず高品質な動画制作を実現することで、動画コンテンツ制作を大きく向上させている。オーストラリア通信・メディア庁は、2023年12月に、過去1週間にオンライン動画サービスを視聴したオーストラリア成人の割合が83％に達し、2022年の82％からわずかに増加したと報告している。このような動画コンテンツ制作需要の拡大が、動画背景置換人工知能（AI）市場の成長を後押ししている。
動画背景置換人工知能（AI）市場における主要企業
2025年版動画背景置換人工知能（AI）世界市場レポートにおける主要企業は以下の通りである。
・アマゾン・ウェブ・サービス
・アップル
・グーグル
・マイクロソフト
・サムスン電子
・メタ・プラットフォームズ
・エヌビディア
・アドビ
・ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ
・シンセシア
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337184&id=bodyimage1】
動画背景置換人工知能（AI）市場の注目トレンド
