TPCマーケティングリサーチ株式会社、健康食品のR&D戦略について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、健康食品のR&D戦略について調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆2024年度における主要健康食品企業11社のR&D費の合計は、前年度比5.3%増の1,431億円となった。主要企業別にみると、11社中9社においてR&D費が前年度を上回っており、ロート製薬、ポーラ・オルビスホールディングス、森下仁丹が2桁増を遂げているほか、サントリーホールディングスも10%近く増加している。
◆日本の健康食品市場では、健康意識の高まりを背景に、高齢者向けの認知機能・フレイル・ロコモ対策や、メンタルケア・睡眠改善などのQOL向上に資する機能性製品のニーズが広がっている。一方で、2024年の紅麹問題を契機とした機能性表示食品制度の見直しや、各社の積極的な製品展開、異業種参入の増加により、競争は一層激化している。
◆こうした市場環境の中、今後の健康食品のR&Dでは、『エビデンス強化・機能性研究の深化』、『QOL向上・情緒的価値』、『継続・摂取しやすい製剤設計』、『パーソナライズ・スマートヘルスケア』、『サステナビリティ・社会課題の解決』の5つのテーマが中長期的な成長の重要なポイントになると考えられる。
◆『エビデンス強化・機能性研究の深化』については、各社が機能性評価や臨床研究の充実、素材の安全性確認に注力し、安全性と有効性の両立を目指した研究開発を進めている。例えば、ディーエイチシーでは血管機能や糖・脂質代謝に関わる成分の作用解析を行い、科学的根拠の蓄積を強化している。『QOL向上・情緒的価値』については、日常生活の快適性や楽しさ、メンタルケア・睡眠改善などを重視した製品開発が進められており、生活者起点の研究開発が広がっている。例えば、資生堂は東洋医学と先端美容科学を融合させたインナービューティー製品の開発を通じ、感性や幸福感に働きかける価値創造を進めている。『継続・摂取しやすい製剤設計』では、消費者の生活習慣や嗜好に応じた柔軟で使いやすい製剤開発がさらに進展し、利便性と機能性を両立させつつ、楽しみながら摂取できる製品づくりの取り組みが一層重視される方向にある。
◆『パーソナライズ・スマートヘルスケア』については、個々人に最適化された栄養提案や健康支援の重要性が増していることから、各社はデータ活用やAI技術を取り入れた個別化研究に注力。『サステナビリティ・社会課題の解決』では、各社が素材選択や製造プロセスの工夫、社会貢献型の製品開発など、サステナブルな研究を推進している。今後は、健康維持だけでなく、持続可能な社会の実現に貢献する製品開発の取り組みがさらに活発化する見通しである。
◆当資料では、主要健康食品企業のR&D戦略を、組織体制、R&D費・人員、注力テーマ、特許、産学官との提携状況などから多角的に分析し、今後の展望についてレポートしている。
【調査要覧】
＜調査対象企業＞
サントリーホールディングス、アサヒグループホールディングス、味の素、ファンケル、ディーエイチシー、ロート製薬、森下仁丹、ユーグレナ、資生堂、ポーラ・オルビスホールディングス、ノエビアホールディングス、富士フイルムホールディングス、大正製薬、小林製薬、サンスター、山田養蜂場
【調査実査日】
2025年9月～2025年12月
＜資料名＞
2025年 健康食品のR&D戦略調査
ーエビデンス強化とQOL価値創造を図る主要各社のR&D最前線ー
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250674
発刊日：2025年12月12日 頒価：108,900円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
