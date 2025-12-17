【旦那と離婚したい 第1報】「今すぐ離婚したい妻」20.8％──子ども・収入・年代別に見る“妻たちの葛藤”
株式会社リンクス（東京都港区）は、マッチングアプリ「既婚者クラブ」ユーザーを対象に、全国の20～59歳の既婚女性3,000人を対象とした「夫との離婚に関する意識調査」を実施しました。
第1報では、現在「夫と離婚したい」と感じている妻の割合と、その背景にある子ども・年収・職業・世代を詳しく分析。
“離婚したくてもできない“現実と、“したくない理由“に迫りました。
■ 離婚したい妻は20.8％──最多は20代、子どもがいる人が倍以上
全体のうち、「今、旦那と離婚したい」と答えた女性は624人（20.8％）。
最も割合が高かったのは20代（23.1％）、最も低かったのは50代（19.2％）。
・子どもがいない人の離婚希望率：12.9％
・子どもがいる人の離婚希望率：24.4％
なんと、子どもがいる人のほうが2倍近く“離婚したい“と感じていることが明らかになりました。
「家族を守るための結婚」が、いつの間にか「家庭に縛られる結婚」に変わっている可能性もあります。
■ 離婚願望が高いのは“高収入or低収入層“──お金があっても、なくても、悩んでいる
離婚希望率が高かった世帯年収帯は以下の通り。
・1,800～2,000万未満：29.0％
・1,500～1,800万未満：28.9％
・100～200万未満：24.1％
・200～300万未満：23.3％
つまり、高収入でも低収入でも“夫と離婚したい“と考える妻は多いという結果に。
逆に、中間層（300～900万円台）や超高収入層（2,000万以上）では離婚希望率が低下する傾向も見られました。
■ 「離婚したくない妻」のリアル──6割が収入あり。職業1位は“パート”
「離婚したくない」と答えた2,376人に対し、収入状況を聞いたところ、
・58.8％が「自分に収入がある」と回答
・職業1位は「パート（26.5％）」、2位「正社員（25.2％）」、3位「専業主婦（23.5％）」
専業主婦も一定数いますが、「自分の収入があっても離婚を望まない女性が多数」という結果に。
“経済的自立＝離婚の準備“という図式には当てはまらないことが分かりました。
■ 子どもがいない妻は、離婚しづらいのではなく「したい理由が少ない」
「離婚したくない妻」の32.4％は子どもがいないと回答。
・子どもがいない→夫婦円満の傾向
・子どもがいる→夫婦間の“距離“や”すれ違い“が増加しやすい
「子どもを授かる＝絆が深まる」とは限らず、“育児によるストレスや価値観の相違“が離婚願望を強める要因になっていると見られます。
■ まとめ：離婚を望む女性たちの20.8％という現実。その背景には「愛が冷めた」だけではない理由がある
「旦那と離婚したい」と答えた女性は5人に1人──決して少なくありません。
その理由は、金銭的なもの、精神的なもの、育児や価値観のズレなど、「生活の中で積み重なる違和感」によるものであることが見えてきました。
一方で、離婚を望まない女性の多くが経済的に自立していることも判明。
“依存“ではなく、“関係を継続したいという意思“で成り立っている家庭も多く存在していることがわかります。
■ 次回予告：「なぜその人と結婚したのか？」──“決め手“と”結婚のタイミング“を深掘り
第2報では、「夫と結婚した理由」や「離婚を考えたことがあるか」など、“なぜ別れないのか“の根本を探ります。
【調査概要】
調査期間：2025年5月2日
対象者：全国の20歳～59歳以下の既婚女性
有効回答数：3,000
年代構成：20代186人／30代690人／40代1,052人／50代1,072人
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用）
引用元データ：https://kikonclub.com/questionnaires/22
