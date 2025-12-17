2031年に81億米ドルへ拡大、CAGR9.9％で成長する世界の自動車保険（GAP）市場
Panorama Data Insightsが新たに発表したレポートによると、世界の自動車保険（GAP）市場は、2022年の約35億米ドルから2031年には81億米ドル規模へと拡大すると予測されています。2023年から2031年にかけての予測期間においては、年平均成長率（CAGR）9.9％という高い成長が見込まれており、自動車金融および保険分野の中でも注目度の高い市場として位置付けられています。この成長の背景には、自動車購入形態の変化、消費者のリスク意識の高まり、そして金融商品としてのGAP保険の認知拡大があります。
GAP保険の基本的な役割と市場での重要性
GAP保険（Guaranteed Asset Protection Insurance）は、事故や盗難などにより車両が全損または登録解除された場合に、車両の実際の時価とローンやリースの未払い残高との差額を補填する保険です。通常の自動車保険ではカバーしきれない「価値のギャップ」を埋める役割を果たすため、ローンやリースを利用して車両を購入する消費者にとって重要なリスク管理手段となっています。特に車両価格の下落が早い初期数年間において、その必要性は高まります。
自動車金融の拡大が需要を押し上げる構造
近年、世界的に自動車ローンやリース契約を活用した購入が一般化しており、車両を一括購入するケースは減少傾向にあります。この金融依存型の購入モデルは、GAP保険との親和性が高く、市場成長を強力に後押ししています。消費者は、万一の際に多額のローン残高を抱えるリスクを回避するため、GAP保険を付帯する傾向を強めています。金融機関やディーラー側も、付加価値商品としてGAP保険を積極的に提案している点が市場拡大につながっています。
コンパクトカーから大型商用車まで広がる適用範囲
GAP保険が適用される車両は、コンパクトカー、大型トラック、貨物車など多岐にわたります。特に商用車分野では、車両価格が高額であることに加え、ローン期間が長期化する傾向があるため、GAP保険の重要性がより顕著です。物流や建設、運輸業界の成長に伴い、商用車保有台数が増加していることも、市場全体の底上げ要因となっています。
消費者意識の変化と保険商品の進化
消費者のリスク管理意識は年々高まっており、「万が一」に備える姿勢が保険加入行動に反映されています。GAP保険も従来は限定的なニッチ商品として認識されていましたが、現在では自動車購入時の標準的なオプションとして受け入れられつつあります。また、保険会社は柔軟な補償内容やデジタル手続きを導入し、加入のハードルを下げています。こうした商品設計の進化が、市場の裾野を広げています。
地域別市場動向と成長ポテンシャル
北米や欧州では、自動車ローン市場が成熟していることから、GAP保険の普及率も比較的高い水準にあります。一方で、アジア太平洋や中南米などの新興地域では、自動車保有率の上昇と金融インフラの整備を背景に、今後さらなる成長余地が期待されています。これらの地域では、若年層を中心とした新規購入者が増えており、GAP保険市場にとって重要な成長エンジンとなる可能性があります。
