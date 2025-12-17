SGホールディングス株式会社（本社：京都市南区、代表取締役会長：栗和田榮一）は、ダイバーシティ＆インクルージョンに取り組む企業を認定・表彰する「D&I AWARD 2025」（運営：株式会社JobRainbow）において、5年連続※1で最上位ランクの「ベストワークプレイス」に認定されました。





SGホールディングスグループは、2011年から女性活躍推進に向けたプロジェクトを展開しています。現在は、女性活躍推進のほか、LGBT※2、外国籍従業員、障がい者、シニア人材などすべての従業員の活躍を推進するDE&Iの推進へと進化し、多様な人材が活躍できる、働きやすく働きがいのある職場を目指し、さまざまな取り組みを行っています。

■SGホールディングスグループの主な取り組み

・わくわくダイバーシティ委員会

グループ横断でDE&I推進に取り組むため「わくわくダイバーシティ委員会」を設置し、毎回異なるカテゴリをテーマに、講演やグループトークを実施しています。

初めて当社グループの海外法人を招いて実施した回では、スリランカに本社を置くEFL GlobalのSharanya Modi氏をゲストにお招きし、海外のDE＆Iの取り組みや問題についての講演および参加者から感想の共有を行いました。

介護をテーマとした回では、仕事と介護の両立に関する講演を実施後、参加者によるグループトークを行い、グループ各社での支援の取り組みなどについて共有することで、制度の重要性についてあらためて知識を深めました。

・事業所内保育園「SGH Kids Garden」

女性従業員の産休・育休後の早期復職支援や従業員の仕事と家庭の両立支援を目的に、事業所内保育園「SGH Kids Garden」を設置しています。同園は、認可保育園と同等レベルの教育・安全を実現し、グループ従業員の復職支援はもちろん、従業員の配偶者の社会進出にも貢献しています。

・LGBTに関する取り組み

LGBTの理解促進とALLY※3活動の浸透を目的に、アジア最大級のLGBTQ関連イベント「Tokyo Pride 2025」にグループ内から募った有志の従業員、およびそのご家族やご友人を含め約50人が参加しました。本イベントには2022年度から参加を始め、今年で4回目となります。今年度は2024年に当社グループへ加入した名糖運輸株式会社の従業員も参加しました。

また役員や新任管理職、人事・採用担当者を対象に、「LGBTセミナー」を開催。本セミナーでは、LGBTに関する基礎知識の習得や、最新情報のアップデートおよび職場での対応の理解について考えを深めるワークのほか、LGBT当事者ゲストとのトークセッションを開催し、当事者のリアルな声を聞くことで、他人事ではなく自分事に置き換えて考えられるよう理解を深めてもらいました。

さらに、当社グループ内外のLGBT当事者が、従業員と安心して接することができるよう、ALLY活動「レインボー・ミーティング」を開催。2025年度は、LGBTに関する基礎知識を学ぶほか、LGBTを題材にした映画鑑賞や、鑑賞した映画のプロデューサーをゲストにお招きし、トークセッションを通して参加者のLGBTへの理解をより深めて、「ALLYとして望ましい言動・行動」を考えました。

・育児に関する取り組み

妊娠・出産・育児などに関する情報をまとめたサポートガイドを作成し、グループ全体で育児への情報支援にも力を入れています。

2025年10月からは、法改正に伴い、小学校6年生までの子を養育する従業員は、新たに育児時差出勤制度を選択することが可能になりました。

また、男性の育休取得を促進しており、2024年度は主に管理職を対象に、「男性の育休推進セミナー」を実施しました。セミナーでは、育児・介護休業法の改正ポイントや男性が育休を取得しやすい職場づくりなどについて伝え、グループ内の取得経験者のトークセッションを実施しました。

当社は、これからもDE&I推進への取り組みを通じて、すべての従業員にとって働きやすい企業風土を醸成し、多様な価値観を尊重する企業グループを体現する取り組みを続けてまいります。

■「D&I AWARD」について

D&Iに取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワード。D&Iの取り組みを独自の評価指標「ダイバーシティスコア」で採点し、スコアに応じて認定が授与されます。

※1 「D&I AWARD 2021」以降、いずれも「ベストワークプレイス」に認定されています。

※2 SGホールディングスグループでは、すべての性的マイノリティを包含して「LGBT」と表現しています。

※3 ALLY （アライ）：LGBTを理解し支援する人のこと（支援者）