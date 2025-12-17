ÅìµÞ(³ô)¥°¥ëー¥×¸þ¤±¡¢70MWÊ¬¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA»ö¶È¤Ç»°¼Ò¶¨¶È³«»Ï
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÅìµÞ¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¤Î£³¼Ò¤ÇÅìµÞ㈱¥°¥ëー¥×¸þ¤±¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ÃÌó70£Í£×-DC¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÇÅìµÞ㈱¥°¥ëー¥×¤ÎÌó8¡óÁêÅö¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ò¼Â¸½
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼¡ÖGIM¡×)¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅìµÞ¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È(°Ê²¼¡ÖCEC¡×)¤Ï¡¢£³¼Ò¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÈ¯ÅÅ¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢ÅìµÞ㈱¥°¥ëー¥×¸þ¤±¤ËÄÉ²ÃÀ¢¨1¤Î¤¢¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¢¨2¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¡×¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢È¯ÅÅ¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬¹ñÆâ¤Ë¤ÆÌó£·£°MW-DC¤ÎNon-FIT¢¨3Äã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤òÌó£¸£°£°¤«½ê³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¡¢ÅìµÞ㈱¥°¥ëー¥×¤Î³Æ»ÜÀß¤Ø¶¡µë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î¤«¤é£²£°£²£·Ç¯ÅÙËö¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡¶¡µë¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅìµÞ¤Ï¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó£²£°£´£°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö´Ä¶¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë³¹¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£²£°£µ£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖºÆ¥¨¥ÍÈæÎ¨£±£°£°¡ó¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó£±£±¤Ë¤Æ¡ÖºÆ¥¨¥Í¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤½¤Î¶ñÂÎÅª»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥È£Ð£Ð£Á¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼ûÍ×²È¤¬Ä¹´üÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÄ´Ã£¤Ç¤¤ë¼êË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬»¶·¿ÅÅ¸»¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤äÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢È¯ÅÅ¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬¹ñÆâ¤Ë¤Æ³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë Non-FITÄã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞ¥Ñ¥ïー¥µ¥×¥é¥¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìµÞ㈱¥°¥ëー¥×¤Î³Æ»ÜÀß¤Ë¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¶¡µëÎÌ¤Ï¡¢Ç¯´Ö£·¡¤£³£°£°ËükWh¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÅìµÞ㈱¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÇ¯´Ö»ÈÍÑÅÅÎÏÎÌ¤ÎÌó£¸¡ó¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¢¨4¡£
¡ãËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¡¡¥¹¥ー¥à¿Þ¡ä
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Ø¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ëGIM¡¢ÅÅÎÏ¾®Çä¤ê»ö¶È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é±¿±Ä¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤ÄÅìµÞ¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¼ÂÀÓ¤òÂ¿¿ôÍ¤¹¤ëCEC¤È¤¤¤¦¡¢°Û¤Ê¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿»°¼Ô¤¬¶¦Æ±»ö¶È¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¾è¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Í¤é¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅìµÞ㈱¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤Î²ÃÂ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¬»¶·¿ÅÅ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÄÉ²ÃÀ¤È¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅ¸»¤Î¿·µ¬³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅÁíÎÌÁý²Ã¤ËÄ¾ÀÜ´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¡ÊPower Purchase Agreement¡§ÅÅÎÏ¹ØÆþ·ÀÌó¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤«¤éÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ÇÄê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë·ÀÌó¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬CO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ´Ã£¼êË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¤È¤Ï¡¢±ó³ÖÃÏ¤ÎÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤«¤é°ìÈÌ¤ÎÁ÷ÇÛÅÅÌÖ¤ò²ð¤·¤ÆÅÅÎÏ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë·ÁÂÖ¤Ç¡¢È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬ÅÅÎÏ¤È´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¼ûÍ×²È¤Ë¶¡µë¤¹¤ë·ÁÂÖ¤Ç¤¹¡£
¢¨3 Non-FIT¤È¤Ï¡¢FIT(¸ÇÄê²Á³ÊÇã¼èÀ©ÅÙ)¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÇäÅÅÊý¼°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨4 ÅìµÞ㈱¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯´Ö»ÈÍÑÅÅÎÏÎÌ¤ò´ð½à¤Ë´¹»»¡£
³Æ¼Ò¥³¥á¥ó¥È
¡¦£Ç£É£Í
GIM¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¡×¤«¤éÀ¸¤º¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤á¤°¤ë²ÝÂê¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¡¢¡Ö¼¡¤ÎÌ¤Íè¡×¤òºî¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é»ñ»º¤ÎÁÏ½Ð¤ä±¿±Ä²þÁ±¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÅìµÞ㈱¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅìµÞ
ÅìµÞ¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó£²£°£´£°¡×¤Ë¤Æ·Ç¤²¤¿¡ÖºÆ¥¨¥ÍÈæÎ¨£±£°£°¡ó¡×ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢°ÂÄêÅª¤ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ´Ã£¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö´Ä¶¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë³¹¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦£Ã£Å£Ã
CEC¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¤ÎÆ³Æþ·×²èÎ©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢CEC¤ÎÄã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¼ÂÀÓ(£²£°£²£µÇ¯£±£±·î¸½ºß£²¡¤£µ£°£°¤«½ê)¤ò³è¤«¤·¡¢ÅìµÞ¤Î´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó£²£°£´£°¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í
ÅìµÞ¤Î¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó£²£°£´£°¡×¤È¤ÏÅìµÞ¤Ï£²£°£²£²Ç¯£³·î¤ËºöÄê¤·¤¿¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó£²£°£³£°¡×¤ò²þÄê¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯£¹·î¤Ë¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó£²£°£´£°¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë³¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬¡¢Ì¤Íè¤ò¤¦¤´¤«¤¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¹ÔÆ°¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÉéÃ´´¶¤Ê¤¯ÁªÂò¤Ç¤¡¢Ã¯¤â¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÈÃÏ°è´Ä¶¤ÎºÆÀ¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó£²£°£´£°¡×¤Ç¤Ï´Ä¶ÌÜÉ¸¤ò¹¹¿·¡¦¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë£Ã£Ï£²ÇÓ½ÐÎÌ£µ£µ¡óºï¸º¡Ê´ð½àÇ¯ÅÙ£²£°£±£¹Ç¯ÅÙÈæ¡Ë¡¦ºÆ¥¨¥ÍÈæÎ¨£¶£°¡ó°Ê¾å¡¢£²£°£´£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë£Ã£Ï£²ÇÓ½ÐÎÌ£·£³¡óºï¸º¡¦ºÆ¥¨¥ÍÈæÎ¨£¸£°¡ó°Ê¾å¡¢£²£°£µ£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë£Ã£Ï£²ÇÓ½ÐÎÌ¼Â¼Á¥¼¥í¡¦ºÆ¥¨¥ÍÈæÎ¨£±£°£°¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¹¤È¶¦¤Ë»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö³¹¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÌÜÉ¸¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó£±£±¡×¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶Êý¿Ë¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÃÅìµÞ¥°¥ëー¥×¡Êhttps://tokyu.disclosure.site/ja/135/¡Ë
