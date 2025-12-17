923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íーT4¤Î»Ñ¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»¤Ç¤¦¤Ä¤·¤¿À¾¿Ø¿¥ºâÉÛ¤¬ÅÐ¾ì
¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ ÎÉÏº¡Ë¤Ï¡¢923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íーT4°úÂàµÇ° À¾¿Ø¿¥ºâÉÛ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î29Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡ÊT4ÊÔÀ®¡¦JRÅì³¤½êÂ°¡Ë¡£¤½¤Î»Ñ¤òËÜ¾ìµþÅÔ¡¦À¾¿Ø¿¥¤Ë¤¦¤Ä¤·¤¿¾å¼Á¤ÊÄ¹ºâÉÛ¤Ç¤¹¡£ÑÛ¤È¤·¤¿É÷³Ê¤¬Éº¤¦Íõ¿§¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥íー¤Ç¿¥¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹â»þÂ®270¥¥í¥áー¥È¥ë¤ò¸Ø¤ëËá¤È´¤«¤ì¤¿923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íーT4¤ÎÎ®ÀþÈþ¡£ºâÉÛÁ°ÌÌ¤Ë¤ÏT4¼ÖÎ¾Ï¢·ëÉôÊ¬¤Î¸¡ººÉ¸µ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥á¥¿¥ë¥×¥ìー¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¯Â³¤¯¡ÖÈË±É¡×¡Ö±ßËþ¡×¤ò´ê¤¦µÈ¾Í¤Î¼·ÊõÊÁ¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î²«¿§¤¤¿·´´Àþ¡×¤È¤¤¤¦ÄÌ¾Î¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ý¤Ä¿Í¤Î¿´¤Ë¹¬±¿¤ÎÍ½´¶¤ò¹¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£±Ø¤Î¥Ûー¥à¤Ç¡¢Î¦¶¶¤Î¾å¤ò¡¢ÉÙ»Î»³¤òÇØ¤Ë――¡£¤¤¤Ä¤«¸«¤¿´¶Æ°¤ÎÉ÷·Ê¤¬¿¥¤Î·Ý½ÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¾¿Ø¿¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Ê¼ê¿¨¤ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹ç·×19¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤µ¡Ç½ÅªÀß·×¡¢¤½¤·¤Æ¤ª»¥¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤Ä¹ºâÉÛ»ÅÍÍ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íーT4¤Î°úÂàÅöÆü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¡£¼ÖÎ¾Áö¹Ô¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Çó¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÆÃÀ½¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼ý¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢PREMICO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://iei.jp/dryellow-nishijin/
¾®Á¬¤¬¤µ¤Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ëL»ú¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Î¥³¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡£ÊØÍø¤ÊÃæ»ÅÀÚ¤êÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¶â±¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡Ö¤ª»¥¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¡×Ä¹ºâÉÛ»ÅÍÍ¡£
Âç¤¤¯³«¤¯¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ç¥«ー¥É¤ä¤ª¶â¤Î¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¤âÂçËþÂ¡£°ú¤¼ê¤Ï»ý¤Á¤ä¤¹¤¤Íõ¿§¤Îµí³×À½¤Ç¤¹¡£
¥«ー¥É12ËçÊ¬¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤È2¼¼¤Î»¥Æþ¤ì¤Ê¤É¹ç·×19¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£¥ì¥·ー¥È¤äÎÎ¼ý½ñ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°ÌÌº¸²¼¤Ë¤Ï¡¢T4¼ÖÎ¾Ï¢·ëÉôÊ¬¤Î¸¡ººÉ¸µ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥á¥¿¥ë¥×¥ìー¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íーT4¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢2025Ç¯1·î29Æü¤ÎÆüÉÕ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íーT4¤Î°úÂàÅöÆü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÎòÂå¤Î¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¤¬°ìÆ²¤Ë¡£
µþ¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬Â©¤Å¤¯¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ ¡ÖÀ¾¿Ø¿¥¡×
È¯¿§¤ÎÈþ¤·¤¤¿§»å¤È¹âÅÙ¤Êµ»Ë¡¤òÍÑ¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊÁ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¿¥¤Î·Ý½ÑÉÊ¡£Á¡ºÙ¤«¤ÄË¤«¤ÊÊ¸ÍÍÈþ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¾æÉ×¤Ê¤¿¤áÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÉÊ¤ÏËÜ¾ìÀ¾¿Ø¿¥¹©Ë¼¤Î½ÏÎý¿¦¿Í¤¬923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íーT4¤ÈµÈ¾ÍÊ¸ÍÍ¤òÉ½¸½¤·¤¿°ïÉÊ¡£Ã°Ç°¤Ê¿¥¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤Î¸Ø¤ê¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§923·Á¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íーT4°úÂàµÇ° À¾¿Ø¿¥ºâÉÛ
²Á³Ê ¡§24,800±ß(ÀÇ¹þ27,280±ß)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
È¯Çä¸µ¡§¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò PREMICO¡Ê¥×¥ì¥ß¥³¡Ë
URL ¡§https://iei.jp/dryellow-nishijin/
JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¦JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
¢£¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
ºà¼Á ¡§É½ÃÏ¡á¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë97¡ó¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó3¡ó¡¢µí³×¡¡ÆâÁõ¡áµí³×¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¡¥á¥¿¥ë¥×¥ìー¥È¡á°¡±ô¹ç¶â
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä10¡ß²£20¡ß¸ü¤µ2.5cm
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ¡ÊÀ¾¿Ø¿¥À¸ÃÏ¤ÏÆüËÜÀ½¡Ë¡¡
¢¨À¸ÃÏ¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÁ¤Î½ÐÊý¤¬¼Ì¿¿¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£PREMICO¡Ê¥×¥ì¥ß¥³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PREMICO ¤Ï¡¢¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¸ÂÄêÈÇ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¸ø¼°¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¡¢Ì´¤ä´¶Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PREMICO ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://iei.jp/premico/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶èÅìÆüÊëÎ¤5-7-18 ¥³¥¹¥â¥Ñー¥¯¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸¶ ÎÉÏº
Àß Î©¡§¾¼ÏÂ57Ç¯(1982Ç¯)9·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§100,000Àé±ß
£Õ£Ò£Ì¡§http://iei.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÄÌ¿®ÈÎÇä
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¾¦ÉÊÆâÍÆÅù¡ä ¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-989-808(9:30～17:00¡¿ÅÚÆü½ËµÙ)
¡ã¤´ÃíÊ¸ÀìÍÑÈÖ¹æ¡ä ¥Õ¥êー¥³ー¥ë¡§0120-247-417(6:00～21:00¡¿ÌµµÙ)
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨À½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤Ï¡¢²þÎÉ¤Î¤¿¤á°ìÉôÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£