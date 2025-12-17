ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、東京都が実施する「令和7年度スマートサービス展開支援事業」に採択された「西新宿から「輸出」する、移動起点の観光型スマートサービス事業」の一環として、ジョルダン「乗換案内」アプリに「歩行速度パーソナライズ機能」を追加し、2025年12月17日よりサービス提供を開始します。





「歩行速度パーソナライズ機能」





また本機能は、2025年12月現在、ユーザー自身の計測した歩行速度をパーソナライズ機能として徒歩時間・乗り継ぎ時間の両方(移動総時間)に反映する恒久的なサービスの実装としては、主要経路検索サービスにおいてジョルダン「乗換案内」が唯一の提供となります(当社調べ)。





本機能は、2025年12月3日に提供を開始した「乗換案内」アプリの地域特化型インターフェース「浅草モード」に続き、第二弾となる主要な機能実装であり、本事業対象エリアの浅草だけではなく全国・全ユーザーを対象に機能追加されます。

お客様一人ひとりの「歩く速度」に基づいた、無理のない徒歩時間、乗り継ぎ時間、総移動時間を提供し、移動時間に余裕の持てる、より快適で安心な移動体験を実現します。









■背景

これまで標準の歩行速度を前提とした経路検索では、「乗り継ぎ時間が足りなかった」「案内より歩行に時間がかかった」など、実際の移動とのギャップに関するご意見をいただくことがありました。

移動時間はユーザーごとの歩くスピードによって大きく異なるにもかかわらず、従来の経路検索では個々の歩行特性を反映することが難しいという課題がありました。

こうした課題を解決するため、ジョルダンではユーザーそれぞれの歩行速度を自動計測し、総移動時間をパーソナライズする新機能を開発しました。これにより、一人ひとりに最適化された「ユーザーオリジナルの経路案内」の提供が可能となります。









■機能詳細





「歩行速度パーソナライズ機能」詳細





・1人ひとりの歩行速度を計測し、「ユーザーごとの所要時間」を算出

これまでの経路検索では、徒歩時間を「速い・標準・遅い」の3段階のみで設定できましたが(ダウンロード時は「標準」)、本機能では、位置情報による実際の歩行速度を計測。ユーザーごとの歩行速度を反映した徒歩所要時間を自動算出し、経路検索に反映します。実際の測定速度に加えて、性別・年齢・身長・体重という基礎身体情報を登録いただくことで、より精緻な移動速度を算出し「乗換案内」アプリに保持することで、無理のない総移動時間での経路案内を可能にします。





・歩数と消費カロリーで毎日の健康の目安に

身長・体重を入力することで、徒歩ルートにおける歩数と消費カロリーが検索結果画面内に表示されるようになります。これにより、日々の移動をそのまま健康管理につなげることができます。





本機能は、浅草での「スマート観光」実現に向けた新機能群の一つとして今年度提供されますが、事業終了後は、恒常機能として、ユーザーの移動を長期にわたってサポートします。









■機能の利用方法





「歩行速度パーソナライズ機能」利用方法





1.「乗換案内」アプリ内で表示される機能説明ページからアプリへのログインと必要項目を入力

2.実際に歩行速度を計測

アプリ内の専用ボタンをタップして計測を開始します。いつも通りに1分程度歩くだけで、位置情報による歩行速度の計測が開始されます。

3.計測完了後、アプリ側で身体情報・計測情報が登録され、経路検索結果に自動反映されます。





※歩行速度の再計測したい場合





歩行速度再計測方法





アプリトップ画面の「検索設定」ボタンをタップし、「検索条件」設定内の「乗換時間」タブより設定変更や歩行速度の再計測が可能です。









■今後の展開

本機能は、日常的な歩行速度をもとに、乗り継ぎ時間、徒歩時間を含む「移動総時間」をパーソナライズする機能ですが、今後は、移動する場所の混雑状況や階段等の利用時といった、リアルな移動環境の情報を反映すべく、他事業者様が保有する「まちなかのセンシングデータ」などとの連携を強化し、移動環境に応じた経路の最適化も視野に入れ、拡張開発を進める方針です。









■「乗換案内」アプリダウンロード

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id299490481





Android：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer









■ジョルダンとは

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICT カンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」アプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

2024年5月8日にリリースした「乗換案内 version 6」は、公共交通に加えてレンタカー、シェアサイクル、キックボード、AI乗合オンデマンド交通などの新しい移動手段(ニューモーダル)を含む「トータル・マルチモーダル経路検索」(※)に対応し、より便利で快適な移動の選択肢を複数ご案内できるようになりました。





(※)「トータル・マルチモーダル経路検索」とは

移動の出発から到着まで特別な設定の必要なく、複数の交通手段を複合した経路案内です。「乗換案内」は、今後も「トータル・マルチモーダル経路検索」として、様々な新しい移動手段(ニューモーダル)の対応を拡充し、お客様の多様なニーズに応え、最適なサービスの提供に努めていきます。