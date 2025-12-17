【催行決定ツアー】1日限定 地酒電車 甲賀市版 運行決定！
近江鉄道 地酒電車 甲賀市版 運行決定！
甲賀市の9つの蔵元が誇る地酒を列車内で堪能しながら、一日限定の特別ツアーです。地元の風情とお酒の魅力を味わう贅沢な旅をお楽しみください。
■ツアー詳細
・運行日：2026年2月11日(水)
・料金：おひとり様 7,500円(税込)
(地酒電車・飲み放題、地酒、お弁当、
甲賀市内の酒蔵9蔵のうちいずれかのお酒720ml×1本のお土産付き！！)
・定員：大人70名限定
・最少催行人数 1名
・添乗員付き
・旅行傷害保険は含まれません。別途要500円(税込)
＜スケジュール＞
(10:00) JR貴生川駅南口バスターミナル集合・受付
(10:30) JR貴生川駅南口バスターミナル出発
(10:50～11:40) 美冨久酒造 見学
(11:55～12:45) 藤本酒造 見学
(13:56) 近江鉄道 貴生川駅
※バス2台での対応になります
一号車：美冨久酒造～藤本酒造
二号車：藤本酒造～美冨久酒造
【地酒電車乗車】地酒飲み放題&オリジナルお弁当付き
(13:56発)近江鉄道 貴生川駅＝＝日野駅＝＝貴生川駅＝＝日野駅＝＝(15:44着)貴生川駅
■参加9蔵元
・美冨久酒造 代表銘柄：美冨久(みふく)・三連星(さんれんせい)
・笑四季酒造 代表銘柄：笑四季(えみしき)
・藤本酒造 代表銘柄：神開(しんかい)
・西田酒造 代表銘柄：酔小町(よいこまち)
・滋賀酒造 代表銘柄：貴生娘(きぶむすめ)
・安井酒造場 代表銘柄：初桜(はつさくら)
・田中酒造 代表銘柄：春乃峰(はるのみね)
・望月酒造 代表銘柄：寿々兜(すずかぶと)
・瀬古酒造 代表銘柄：忍者(にんじゃ)
■ご案内
・出発日の前日より起算して、10日前よりキャンセル料が発生いたします。
・バスなど交通機関の都合・天候・現地事情により、旅程などが変更になる場合があります。
・お客さまからお預かりする個人情報につきましては、当社個人情報保護方針に則り厳正に取り扱います。
・写真は、すべてイメージです。
・この企画は近江トラベル株式会社の募集型企画旅行に適用させていただきます。
・車両故障になどにより急遽運行ができない場合もありますのでご了承ください。
■お申込みについて
WEB(クレジット決済のみ)よりお申込みを受け付けます。
※お電話ではお申込みを受け付けておりません。
※先着順となります。
https://www.ohmitetudo.co.jp/travel/tour/koga-localsaketrain2026