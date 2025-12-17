株式会社三和デンタル(本社：東京都大田区、代表：大上 徹、以下 三和デンタル)は、義歯製作の新たな選択肢となるデジタルデンチャー「Livion(リヴィオン)」を発表しました。





三和デンタルが正式リリースするデジタルデンチャー「Livion(リヴィオン)」





近年、歯科医療の世界では急速なデジタル化が進んでいます。しかし、その一方で「義歯(デンチャー)」の製作分野では、その複雑さからデジタル化への移行に多くの課題を抱え、普及は限定的でした。

そんな潮流において、三和デンタルはいち早く口腔内スキャナー(iOS)やCAD/CAM、3Dプリンターといったデジタル技術を駆使した「デジタルデンチャー」製作体制を強化してまいりました。そこへ長年培ってきたアナログの「熟練技術」を掛け合わせて誕生したのが、「Livion」です。





2025年11月2日に行われた歯科医院様向け大規模セミナー「デジタル義歯の今とこれから」の様子





■デジタルデンチャー「Livion」に込めた思いと、患者様への提供価値

「Livion」という名称には、「生きる、暮らす：Live」「未来像、夢：Vision」「続く、進む：On」という意味が込められています。

実際に「Livion」のデジタルプロセスは、患者様の様々なニーズに応える柔軟性と、デジタルならではのスピード感、高精度を兼ね備えています。





1. 最短での義歯提供

デジタル化により製作工程が劇的に効率化され、従来の手間と時間を大幅に短縮。急な義歯の必要性にも迅速に対応します。





2. スムーズな術前・術後フォロー

抜歯予定があり、事前に義歯を準備したい場合、術前のデジタルデータを活用することで、術後の義歯製作や調整も円滑に行えます。





3. 訪問診療や通院負担の軽減

通院が困難な患者様や、訪問診療の現場においても、デジタルデータに基づいた製作は大きな力を発揮します。患者様それぞれの事情に合わせた、柔軟な対応が可能です。





4. データ管理による迅速な再製作

一度製作したデジタルデータは安全に保存・管理されます。万が一、義歯を紛失・破損した場合でも、データから迅速に再製作が可能。「今週中に再製作を」「来週中までに新しいものを」といった急なご要望にもお応えできます。





従来の義歯ご依頼方法と、デジタルでの義歯ご依頼の方法





■「既存義歯スキャン」が実現する、負担なき製作プロセス

Livionの製作は、医院様の環境に合わせて柔軟に対応可能です。まず歯科医院様からiOS(口腔内スキャナー)データ、または従来の石膏模型をお送りいただきます。iOSデータの場合、スキャンしたデータをもとに、デジタル上で精密な作業模型を再現します。

このプロセスの大きな特徴は、現在使用中の義歯をスキャンできる点にあります。これにより、患者様は型取りのための来院負担や不快感を大幅に軽減できます。さらに、データ化によって製作が進んでいる間も、既存の義歯を継続して使用することが可能です。この技術は、現在の義歯をコピーする「コピーデンチャー」や、治療段階で用いる「治療義歯」としても幅広く応用でき、患者様の状態に合わせた段階的な治療を強力にサポートします。





実際にスキャンデータを元に造形しているプリントデンチャーの様子





スキャンデータをもとに、熟練の歯科技工士が3D CADソフトウェア上で最適な義歯を設計。設計データは最新の3Dプリンターやミリングマシンなどの加工機に送られ、精密に造形されます。





造形後は、余分なレジン液の洗浄、造形物を支えるサポート材の除去、強度を高めるための光重合といったプロセスを経ます。コピーデンチャーには自然な色合いを再現するカラーリングを施し、マルチレイヤー(多層構造)の場合は精巧な組み立てを行います。





最後に、熟練の技術者による仕上げ研磨を経て、高精度で美しい仕上がりのデジタルデンチャー「Livion」が完成します。









■パーシャルデンチャーへの挑戦「Livionスマイル」





デジタルで作成した三和デンタルのパーシャルデンチャー(部分入れ歯)である「スマイルLivion」の実物





三和デンタルのデジタルデンチャー「Livion」の挑戦は、フルデンチャーやコピーデンチャーだけに留まりません。

これまで、多くのデジタルデンチャーはフルデンチャーに特化していました。残存する歯との複雑な関係性を考慮しなければならない「パーシャルデンチャー(部分入れ歯)」への応用は、技術的にも難易度が非常に高く、課題の多い領域とされてきたためです。

しかし、三和デンタルは創業以来、ノンクラスプデンチャー「スマイルデンチャー」を通じて、金属バネを使わない審美性と快適性の両立を追求し、膨大なアナログ(従来型)のノウハウを蓄積してきました。

その長年の技術の蓄積と、「Livion」で確立した最新のデジタル設計・製造技術を融合させ、デジタルデンチャーとしての新しいパーシャルデンチャー、「Livionスマイル」を実現しています。





ディスクをミリングして、パーシャルデンチャー「Livionスマイル」を作成している様子





Livionスマイルは、技術的には製作可能な段階に達しており、新しいデジタルデンチャーとしてリリースをさせていただきます。

Livionは患者様・歯科医院様と並走しながら、患者様一人ひとりに合わせた最適な補綴提案を実現しています。





従来のスマイルデンチャーで培った「薄く、美しく、違和感のない義歯づくり」という哲学はそのままに、「Livion」のデジタル技術を掛け合わせ、より複雑な症例にも対応可能な未来を実現して参ります。









■アナログとデジタルの融合が創る、笑顔の未来





長く続く人生に必要な歯科技工・笑顔を三和デンタルは作ってまいります





三和デンタルのデジタルデンチャー「Livion(リヴィオン)」は、アナログの熟練技術が持つ「審美性」や「快適性」と、デジタルの「高精度」と「スピード」を掛け合わせることで、より多くの患者様に、より快適で美しい義歯を届けます。

人生100年時代と言われる現代。日々の暮らしの中で、おいしく食事し、ご家族やご友人と気兼ねなく会話を楽しみ、そして自分らしく、ありのままの笑顔でいることは何にも変え難い幸福です。「Livion」はそうした患者様の「生きる喜び」を口腔内から支え、未来へ共に歩み続けるパートナーであり続けます。