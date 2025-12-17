サプリブランド「Reiperfect」を展開する空メディックは、2025年12月2日(火)にJPタワー名古屋ホールにて「物販を成功に導くための秘訣」をテーマにした特別セミナーと同社の新企画「KPMクラブ」の発表会を開催。





森柾 秀美先生と参加者の皆さまで記念撮影





エステティックアカデミーMORIMASA 学院長・森柾 秀美(もりまさ ひでみ)氏を講師に迎え、全国のエステサロン経営者や美容業界関係者、約40名が参加しました。ご参加の皆様は、サロン現場ですぐに活用できる「ロジック×感情」に基づいた経営学・物販アプローチを学ばれました。





空メディック「Reiperfect」シリーズ商品と森柾 秀美先生で記念撮影





空メディック「Reiperfect」シリーズ商品と代表の新海 美智子





■ 特別講演：「ロジック」と「感情」から紐解く、売上につながる物販術





森柾 秀美先生特別セミナー





森柾氏の講演では、サロン運営・マネジメントにおいて非常に重要となる、お客様の「論理的思考」と「感情・気分」に基づいたアプローチ方法が紹介されました。





商品説明やカウンセリングの場面を想定した、お客様一人ひとりの現状に合わせた最適な接客・提案の手法を解説。

・カウンセリング時の会話シナリオの組み立て方

・心を開いていただくためのよりそった質問の投げかけ方

などが紹介され、サロンの現場ですぐに実践できるノウハウとして参加者から高い評価をいただきました。





参加者の様子(1)





参加者の様子(2)





■ 新企画「KPMクラブ」の発表





空メディックの新プラン「KPMクラブ」の発表





株式会社空メディックは、新たな取り組みである「KPMクラブ」の構想を先行公開。

本企画は、参加されたサロン関係者の皆様からも大きな反響をいただきました。

※「KPMクラブ」の詳細につきましては、当社までお問い合わせください。









■ 新ブランド「Renolife」第一弾商品の先行サンプリング

空メディックから2026年1月中旬公式発表予定の新ブランド「Renolife(レノライフ)」の第一弾商品としてスタイル美をサポートするハーブティー「RESE-Tea(リセッティー)」をご来場者の皆さまに先行サンプリングしました。





新ブランド「Renolife」第一弾商品「RESE-Tea(リセッティー)」の先行サンプリング





「RESE-Tea」は、からだの内側からのすっきり感やラインづくりをサポートし、美容と健康の両面からアプローチするハーブティーとして発売予定。

※詳細は正式発売のタイミングで改めて発表します。





新ブランド「Renolife」第一弾商品「RESE-Tea(リセッティー)」





■ 懇親会も開催

セミナー終了後には、懇親会を開催し参加者同士の交流を深めました。

懇親会ではビンゴ大会も開催し当選者には以下の当社Reiperfectシリーズをプレゼントしました。

・NMNVITAL BOOST NMN24000+ 冬虫夏草

・VITAL BOOST NMN30000+ SHIKA PLACENTA EX

・MK premium iGS4000

・冬虫夏草GXサプリメント

・冬虫夏草GXドリンク

・Renolife RESE-Tea(参加者全員)

ビンゴ大会は大いに盛り上がり、当選者の方々も豪華景品に喜んでいらっしゃいました。

最後には、森柾氏を囲み記念撮影をし、終始和やかな雰囲気の中で幕を閉じました。





会場の様子





■ 株式会社空メディックの今後の展望

単に商品を開発・供給するだけでなく、次のような取り組みを通じて日本国内のスパ・エステサロンとのパートナーシップを強化していきます。

・サロン関係者を対象とした定期的なセミナー、勉強会、商品体験会の開催

・サロン間のネットワーク構築を促進する情報交換・交流の場の提供

・メニュー開発・接客方法・マーケティング支援

お客様の高い満足度と経営の両立を叶えるパートナーとして、今後も日本全国のスパ・エステサロンとの連携を強化してまいります。









【イベント概要】

イベント名：森柾 秀美氏特別セミナー「物販を成功に導くための秘訣」in名古屋

主催 ：株式会社空メディック

開催日 ：2025年12月2日(火)

会場 ：JPタワー名古屋ホール(愛知県名古屋市)

参加者数 ：約40名









■ 会社概要

会社名： 株式会社空メディック

所在地： 〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅1-1-17 名駅ダイヤメイテツビル11階

設立 ： 1997年

代表者： 代表取締役 新海 美智子

HP ： https://kuu-medic.jp/

EC ： https://kuu-medic.com/





＜事業内容＞

化粧品・健康食品・サプリメントの製造および卸売

海外向け商品の販売

エステサロンの運営

日本全国のスパ・エステサロン等の経営支援









株式会社空メディックは日本全国のスパ・エステサロン向けにセミナー、勉強会、交流会などを継続的に開催し、サロンオーナーとのつながり・伴走支援を強化することで、自社商品のコンセプトや導入方法、メニューへの落とし込み方をより深く理解していただき、各サロンの売上向上とお客様満足度の最大化を目指しています。