¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×50¼þÇ¯µÇ° ¡Ú¥¥¡õ¥é¥é¡Û¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À©ºî
ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀÐÀîÏÂ»Ò¡Ë¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤Î50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÀ©ºîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ À¤³¦Ì¾ºî·à¾ì¥·¥êー¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡ÚÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Û¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢Èþ¤·¤¯¤ä¤µ¤·¤¤±ÇÁüºîÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤ª¤È¤ÊÀ±¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ ¥¥¤È¥é¥é¤¬¿Æ¤â¤È¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿Âè°ìÊâ¤ò¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´ë²è¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î24Æü¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¥¡õ¥é¥é¤Î¿´¤È¤¤á¤¯¤ä¤µ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×50¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó ³µÍ×
¡ÚºîÉÊÌ¾¡Û¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ú¥¥&¥é¥é¡Û¡Ú¸ø³«»þ´ü¡Û2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¡ÚÀ©ºî¡ÛÆüËÜ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÚÆâÍÆ¡ÛÊª¸ì¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤ª¤È¤ÊÀ±¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥¤È¥é¥é¤¬¿Æ¤â¤È¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿Âè°ìÊâ¤ò¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÇÛ¿®URL¡Ûhttps://youtu.be/i6CyZqu7q3Q
¡Ø¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1975Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Õ¤¿¤´¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥¥¡õ¥é¥é¤Ï¡¢Ì´¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¤³¦¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏSNS¤Ç¤Î¿Íµ¤¤äÉý¹¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éWeb¥µ¥¤¥È ¡¡https://www.sanrio.co.jp/specialsite/kikilala/
¢¨²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤òµºÜ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö © 2025 SANRIO CO., LTD.¡¡Ãøºî ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¡×