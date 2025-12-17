株式会社ブリッジウェイズ（屋号：Witham Cars／ウィザムカーズ、以下「ウィザムカーズ」）は、英国ライトウェイトスポーツカー「Morgan（モーガン）」および「Caterham（ケータハム）」を取り扱う新ショールーム（東京都板橋区）を、2026年1月17日（土）にグランドオープンいたします。本ショールームは、都営三田線「新高島平」駅から徒歩約5分というアクセスの良さと、自社整備工場を併設したワンストップ体制を兼ね備え、英国ライトウェイトスポーツカーの「所有する歓び」から「愉しみ続ける文化」までをトータルにサポートする、都市型の新拠点となります。

モーガンとケータハムの世界観を都市で体感できる、新しいショールーム像

モーガンは100年以上続く英国クラフトマンシップの象徴であり、ケータハムは“軽さ”と“直結感”によって走りの本質を研ぎ澄ましてきたブランドです。本ショールームは、この二つの個性を同じ空間で体験できる、国内でも稀有な拠点として位置づけられています。両ブランドとも、英国の工房において一台一台ハンドメイドで丁寧に造り上げられており、大量生産車にはない素材感やフィーリング、機械としての「生き物感」を味わっていただけることが大きな魅力です。店内はウッドやグレーを基調とした内装で、英国クラシックガレージの温もりと現代的な開放感を両立。展示エリアに加えて、商談スペース、今後はオーナーズラウンジやイベントゾーンなどを備えていく予定で、「クルマを買う場所」であると同時に「クルマを語り、触れ、共に過ごす場所」として設計されています。ボディカラーやトリム、ホイール、各種装備など豊富なオプションを前に、お客様とスタッフが一緒になって一台を仕立てていく“ビスポーク”なオーダー体験を楽しんでいただける場であることも、本ショールームの大きな特徴です。

モデルラインナップとサービス：展示・試乗・カスタマイズまでワンストップ

本ショールームでは、モーガンおよびケータハムの最新モデルを中心に常設展示を予定しています。■Morgan（モーガン）Super Sport、Plus Four、Plus Six など、クラフトマンシップと現代技術を融合したグランドツアラー群■Caterham（ケータハム）Seven 170、Seven 340、SUPER SEVEN 600、SUPER SEVEN 2000 ほか、“軽い・速い・ダイレクト”を突き詰めたピュアスポーツ試乗体験（予約制）、新車・中古車の販売、用途に応じたセットアップ相談（街乗り／ワインディング／サーキット）、各種パーツ＆アクセサリーの提案まで、英国ライトウェイトスポーツカーのある暮らしをトータルにサポートします。メーカー純正オプションだけでなく、ステアリングやシート、足まわり、排気系などのアフターパーツやセットアップも組み合わせることで、お客様一人ひとりのライフスタイルやドライビングスタイルに合わせた“世界に一台”の一台を共に作り上げていきます。

Witham Cars だからできる、「使い続ける歓び」に寄り添うサポート

本ショールーム最大の特徴は、整備工場を併設した一気通貫のサポート体制にあります。• 購入前のご相談• 納車整備・定期点検・車検• セッティング・アップグレード・公認手続きまでをワンストップで提供し、「使い続ける歓び」にフォーカスした拠点として機能します。メーカーオプションだけでは実現しきれないご要望にもお応えできるよう、本ショールームにはファクトリー機能を併設し、細かなセッティング変更やアップグレードにも対応可能です。さらに、別店舗のファクトリーとも連携することで、より踏み込んだカスタマイズやモータースポーツ参加に向けた仕様変更など、さまざまなニーズにお応えできる環境を整えています。また、ウィザムカーズは創業以来、モーガン・ケータハム・ロータスなど英国ライトウェイトスポーツに特化して実走データと整備ノウハウを積み上げてきました。スタッフの多くがケータハム／ロータスなどのオーナーでもあり、自らのリアルな体験に基づく具体的な提案ができる点も大きな強みです。

コミュニティ＆カルチャー拠点としての役割

ウィザムカーズは、ツーリング、オーナーズミーティング、サーキット走行会など、クルマを「愉しむ」ためのイベントを継続的に開催してきました。本ショールームでも、• 内覧会・試乗会• オーナー向けミーティング• 英国車カルチャーをテーマにしたトークイベントなど、コミュニティとカルチャーを育む場としての機能を強化してまいります。

アクセス：駅近 × 駐車場完備で、クルマでも電車でも

本ショールームは、都営三田線「新高島平」駅から徒歩約5分の場所に位置し、専用駐車場に加え、近隣には大型コインパーキングも複数ございます。クルマでも電車でも立ち寄りやすいロケーションにより、日常のなかで気軽に英国ライトウェイトスポーツカーの世界に触れていただけます。

グランドオープンおよび内覧会について

グランドオープンは2026年1月17日（土）です。オープンに先立ち、2026年1月16日（金）には報道関係者様向けの内覧会・発表会を下記の通り開催いたします。また1月16日（金）にはモーガン スーパースポーツも展示を予定しております。【プレス向け内覧会・発表会 概要】日程：2026年1月16日（金）時間：第1部 10:00～11:00 ／ 第2部 13:00～14:00会場：モーガン & ケータハム 板橋ショールーム内容（予定）：代表挨拶、新ショールーム概要説明、今後の展望、質疑応答 ほか参加をご希望の方は、下記担当（庄司）宛にメール、または専用Googleフォームより、• 御社名• ご所属• ご氏名• ご連絡先メールアドレス• お電話番号• ご希望の回（第1部／第2部）• 同行者人数をご記入のうえお申込みください。お申し込みを確認次第、折り返し詳細をご連絡いたします。1月9日（金）までにお申し込みをお願いいたします。また、会場の都合により混雑が予想される場合は、順番にお待ちいただいたり、時間の変更をお願いする可能性がございます。あらかじめご了承ください。※取材のみ、プレスキットのみをご希望の方も、同様にお気軽にお問い合わせください。プレスキットの送付に関しましては16日（金）以降となります。

ショールーム概要

モーガン ケータハム 板橋所在地：東京都板橋区高島平6丁目3-10TEL 03-6909-9652FAX 03-6909-2918アクセス：都営三田線「新高島平」駅 徒歩約5分取扱ブランド：Morgan（モーガン）、Caterham（ケータハム）併設施設：整備工場（定期点検・車検・アップグレード 等）オープン予定：2026年1月17日（土）営業時間・定休日：10:00～18:00／毎週水曜日・第二火曜日URL https://www.witham-cars.com/itabashi/ （制作中 ※公開まで少々お待ちください）

会社概要

会社名：株式会社ブリッジウェイズ屋号：Witham Cars（ウィザムカーズ）事業内容：英国ライトウェイトスポーツカーの販売・整備、モータースポーツ活動および関連イベント企画運営 ほか

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ブリッジウェイズ Witham Cars（ウィザムカーズ）担当：庄司TEL：048-423-2404（WithamCars Saitama factory）E-mail：shoji@witham-cars.comURL：https://www.witham-cars.com/※本リリースに記載の内容は発表日時点の情報であり、予告なく変更となる場合がございます