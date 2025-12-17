株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、株式会社奥村組（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：奥村 太加典、以下奥村組）と、「遮水シート一体型ペロブスカイト太陽電池」を試験用の盛土斜面に設置し、斜面内への雨水の浸透を抑制して斜面崩壊を未然に防ぐ防災機能と、太陽光発電を同時に実現し、ペロブスカイト太陽電池（以下PSC）の発電性能と耐久性を検証する実証試験を開始したことを本日発表いたします。■背景2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの導入拡大が喫緊の課題となっています。その中でも太陽光発電は重要な役割を果たすと期待されていますが、適地が限られていることが一つの障壁となっています。また日本は山地が多い地形のため、近年の豪雨や地震によって斜面災害が頻発しており、その主な原因は、降雨の浸透による地盤の軟弱化によるものです。このような地盤に対し、斜面の災害対策は行っているものの、法面など広大な面積を占めているにもかかわらず、未活用地として残されているのが現状です。マクニカと奥村組は、薄型・軽量で柔軟なフィルム状というPSCの特長を最大限に活かし、遮水シートと一体化したPSC（PSC提供：マクニカ、遮水シート一体化の企画運営：奥村組）を開発しました。またPSCは、柔軟なフィルム状であるため、傾斜地や湾曲地への設置性という優位性に加え、遮水シート一体化による防災性の向上も実現し、発電までを可能にするモジュールとして、未活用地の有効活用と防災の両面で大きな可能性を秘めています。これにより、未活用であった道路等の広大な法面や道路側面の盛土など斜面の未活用地に対するPSCの導入可能性を実証し、再生可能エネルギー供給地とすることを目指します。■本実証試験の概要奥村組技術研究所内の道路側面に模擬盛土を作成。遮水シート一体化 PSC を設置し、下記の項目を検証します。●場 所：奥村組技術研究所内 ●検証項目：1. 発電性能 ・発電効率：設置環境下でのPSCの基本的な発電効率 ・ロバスト性（安定供給性）：天候（日射量、雨天など）の変化に対応する電力供給の能力2. 耐久性・PSC一体化構造の耐久性：長期使用や外部環境（温度、湿度、風雨など）に対する劣化耐性・PSC保護機能：遮水シートとの一体化構造によって、PSCモジュール内部への水分浸透に対する耐性

■マクニカの環境ソリューション事業について マクニカは、半導体の取り扱いに加え、世界中の最先端テクノロジーを活用して、様々なパートナー企業とともに環境問題の解決に取り組んでいます。サーキュラーエコノミー事業では「エネルギーマネジメント」「省エネマネジメント」「資源循環マネジメント」「環境ライフマネジメント」の４つの事業を展開しており、お客様の環境問題への課題解決につながるソリューションを提供させていただくことで、CO2排出量の削減、脱炭素社会の構築に貢献し、将来のSustainable Society（持続可能な社会）の実現に取り組んでまいります。マクニカのサーキュラーエコノミー事業について詳しくはこちら： www.macnica.co.jp/business/energy/※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp